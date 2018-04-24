Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и окончании ремонта

Маргарита Марсо просто мечтает, чтобы закончился ремонт в их однокомнатной квартире, а также с нетерпением ожидает наступления летних каникул., - пишет Марсо.Маргарита объяснила всем хейтерам, которые интересуются ее ежедневным времяпровождением, что после рождения второго ребенка «работать в офисе больше не вариант».Молодая женщина решила правильно расставить жизненные приоритеты и посвятить свою нынешнюю жизнь воспитанию детей.Фанаты поддержали Риту Агибалову в ее стремлении заботиться о детях, тогда как хейтеры въедливо поинтересовались, «а как же стаж» и как вся семья поместится в «однушке».