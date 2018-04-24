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Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и окончании ремонта

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова поделилась со своими подписчиками желанием перемен в жизни.

Маргарита Марсо просто мечтает, чтобы закончился ремонт в их однокомнатной квартире, а также с нетерпением ожидает наступления летних каникул.

Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и окончании ремонта

«Уже мечтаю об окончании ремонта. Уже мечтаю о начале школьных летних каникул. Вроде только сама перестала учиться и получать домашние задания, а тут сын подоспел с домашкой», - пишет Марсо.

Маргарита объяснила всем хейтерам, которые интересуются ее ежедневным времяпровождением, что после рождения второго ребенка «работать в офисе больше не вариант».

Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и окончании ремонта

Молодая женщина решила правильно расставить жизненные приоритеты и посвятить свою нынешнюю жизнь воспитанию детей.

Фанаты поддержали Риту Агибалову в ее стремлении заботиться о детях, тогда как хейтеры въедливо поинтересовались, «а как же стаж» и как вся семья поместится в «однушке».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:47
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