Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и окончании ремонта
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова поделилась со своими подписчиками желанием перемен в жизни.
Маргарита Марсо просто мечтает, чтобы закончился ремонт в их однокомнатной квартире, а также с нетерпением ожидает наступления летних каникул.
«Уже мечтаю об окончании ремонта. Уже мечтаю о начале школьных летних каникул. Вроде только сама перестала учиться и получать домашние задания, а тут сын подоспел с домашкой», - пишет Марсо.
Маргарита объяснила всем хейтерам, которые интересуются ее ежедневным времяпровождением, что после рождения второго ребенка «работать в офисе больше не вариант».
Молодая женщина решила правильно расставить жизненные приоритеты и посвятить свою нынешнюю жизнь воспитанию детей.
Фанаты поддержали Риту Агибалову в ее стремлении заботиться о детях, тогда как хейтеры въедливо поинтересовались, «а как же стаж» и как вся семья поместится в «однушке».
Маргарита Марсо просто мечтает, чтобы закончился ремонт в их однокомнатной квартире, а также с нетерпением ожидает наступления летних каникул.
«Уже мечтаю об окончании ремонта. Уже мечтаю о начале школьных летних каникул. Вроде только сама перестала учиться и получать домашние задания, а тут сын подоспел с домашкой», - пишет Марсо.
Маргарита объяснила всем хейтерам, которые интересуются ее ежедневным времяпровождением, что после рождения второго ребенка «работать в офисе больше не вариант».
Молодая женщина решила правильно расставить жизненные приоритеты и посвятить свою нынешнюю жизнь воспитанию детей.
Фанаты поддержали Риту Агибалову в ее стремлении заботиться о детях, тогда как хейтеры въедливо поинтересовались, «а как же стаж» и как вся семья поместится в «однушке».