Работодатели России, оплачивающие отдых сотрудникам, получат льготы

Президентом России подписан закон, согласно которому наниматели теперь могут учитывать свои затраты на оплату путевок на отдых своим работникам и членам их семьи, когда будут определять налоговую базу по налогу на прибыль.В законе уточняется, что речь идет о расходах на турпутевки или санаторно-курортное лечение как самим сотрудникам, так и их родителям, детям и супругам – всего до 50 000 рублей ежегодно на человека. Общие расходы работодателя на путевки, страховку и т.п. не должны превышать 6% суммы на оплату труда работника.