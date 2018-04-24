АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Работодатели России, оплачивающие отдых сотрудникам, получат льготы

В России работодатель, который оплатит своим сотрудникам отдых, будет награжден некоторыми льготами.
Работодатели России, оплачивающие отдых сотрудникам, получат льготы


Президентом России подписан закон, согласно которому наниматели теперь могут учитывать свои затраты на оплату путевок на отдых своим работникам и членам их семьи, когда будут определять налоговую базу по налогу на прибыль.

В законе уточняется, что речь идет о расходах на турпутевки или санаторно-курортное лечение как самим сотрудникам, так и их родителям, детям и супругам – всего до 50 000 рублей ежегодно на человека. Общие расходы работодателя на путевки, страховку и т.п. не должны превышать 6% суммы на оплату труда работника.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники считают, что экс-участнице «Дома-2»
При ремонте дороги в Латвии обнаружили останки
Алексей Купин против общения Майи Донцовой с его
Учёные обнаружили в созвездии Центавра необычный
Учёные: Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц
В Иркутске из-за санкций США отменили
Наследники Принса подали в суд на больницу
Учёные: Сахарозаменители способны вызвать диабет
У Ксении Бородиной настроение «туфли»
Внедорожник УАЗ «Патриот» получил вариацию с
Ученые определили формирование походки человека
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец заявила,
Работодатели России, оплачивающие отдых
Любовь Толкалина показала «эротическое»
Учёные: Добыча ископаемых в космосе создаст на
«В стиле танго»: Анна Семенович порадовала
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала архивное
Amazon планирует выпустить домашнего
Альбина Джанабаева удивила публику кожаным
Секс-символ «Дома-2» Иван Барзиков разочаровал
Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве
Теперь Ольгу Бузову смогут услышать даже фанаты с
Ученые выявили древние изменения циркуляции
Социологи определили самых трудолюбивых мужчин
Возлюбленную Александра Гобозова экстренно
Александр Ревва нашёл своих детей в цветной
Учёные: Мутация помогла предкам индейцев пережить
Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак
Золото теряет в цене на фоне подорожания доллара
Анна Семенович кормит своих собак на дорогом
Просмотреть все новости