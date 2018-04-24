Ольга Бузова откусила горячую сосиску Филиппа Киркорова

«Ой, горячая сосисочка!», - сказал поп-король, подавая ТВ-звезде еду, а та, откусив, начала громко смеяться.

«Фуууу..Это что вообще?», «Вообще с ума сошли? Я хочу забыть то, что только что смотрела!!!», «Мне за них стыдно даже стало!», «Я не пойму Киркоров, что на Бузову переключился? Пугачева все, в пролете?!», «Снова эти Бузова и Киркоров..Никто вам не верит! Прекращайте друг на друге пиарится!!», - пишут фолловеры под видеороликом с сосисками.

«Мы это услышали», - заявил Филипп сидящий прямо перед исполнительницей в этот момент.

Вчера знаменитая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница выступила в Сочи со своим концертом под лозунгом «Под звуки поцелуев». Именно в столице курортов Ольга и встретилась с Филиппом, с которым она сняла довольно пикантный ролик.У себя на страничке в социальной сети Инстаграм в Сторис Бузова опубликовала короткое видео из одного из ресторанов в Сочи. Оказалось, что Ольга и Филипп вместе ужинали. В кадр попал весьма пикантный момент. На записи видно, как Киркоров кормит поющую теледиву горячими сосисками. Знаменитости признаются на видео, что угощения получились не только очень вкусными, но и сочными.Нужно сказать, что в Сети очень активно принялись распространять данную видеозапись. Она просто-таки стала вирусной. Отметим, что сами пользователи социальных сетей весьма неоднозначно отнеслись к ролику, главными героями которого в очередной раз оказались Киркоров и Бузова.Стоит напомнить, что не так давно Ольга на гала-ужине популярной премии «Муз-ТВ» исполнила свою новую музыкальную композицию «Она не боится». Бузова не единожды подчеркнула, что пела песню без фонограммы, вероятней всего, для того чтобы ее действия по достоинству оценили некоторые коллеги.