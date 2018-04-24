Ольга Бузова откусила горячую сосиску Филиппа Киркорова
Прославленная Ольга Бузова опубликовала в Сеть очередной видеоролик с Филиппом Киркоровым.
Вчера знаменитая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница выступила в Сочи со своим концертом под лозунгом «Под звуки поцелуев». Именно в столице курортов Ольга и встретилась с Филиппом, с которым она сняла довольно пикантный ролик.
У себя на страничке в социальной сети Инстаграм в Сторис Бузова опубликовала короткое видео из одного из ресторанов в Сочи. Оказалось, что Ольга и Филипп вместе ужинали. В кадр попал весьма пикантный момент. На записи видно, как Киркоров кормит поющую теледиву горячими сосисками. Знаменитости признаются на видео, что угощения получились не только очень вкусными, но и сочными.
Нужно сказать, что в Сети очень активно принялись распространять данную видеозапись. Она просто-таки стала вирусной. Отметим, что сами пользователи социальных сетей весьма неоднозначно отнеслись к ролику, главными героями которого в очередной раз оказались Киркоров и Бузова.
Стоит напомнить, что не так давно Ольга на гала-ужине популярной премии «Муз-ТВ» исполнила свою новую музыкальную композицию «Она не боится». Бузова не единожды подчеркнула, что пела песню без фонограммы, вероятней всего, для того чтобы ее действия по достоинству оценили некоторые коллеги.
Вчера знаменитая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница выступила в Сочи со своим концертом под лозунгом «Под звуки поцелуев». Именно в столице курортов Ольга и встретилась с Филиппом, с которым она сняла довольно пикантный ролик.
У себя на страничке в социальной сети Инстаграм в Сторис Бузова опубликовала короткое видео из одного из ресторанов в Сочи. Оказалось, что Ольга и Филипп вместе ужинали. В кадр попал весьма пикантный момент. На записи видно, как Киркоров кормит поющую теледиву горячими сосисками. Знаменитости признаются на видео, что угощения получились не только очень вкусными, но и сочными.
«Ой, горячая сосисочка!», - сказал поп-король, подавая ТВ-звезде еду, а та, откусив, начала громко смеяться.
Нужно сказать, что в Сети очень активно принялись распространять данную видеозапись. Она просто-таки стала вирусной. Отметим, что сами пользователи социальных сетей весьма неоднозначно отнеслись к ролику, главными героями которого в очередной раз оказались Киркоров и Бузова.
«Фуууу..Это что вообще?», «Вообще с ума сошли? Я хочу забыть то, что только что смотрела!!!», «Мне за них стыдно даже стало!», «Я не пойму Киркоров, что на Бузову переключился? Пугачева все, в пролете?!», «Снова эти Бузова и Киркоров..Никто вам не верит! Прекращайте друг на друге пиарится!!», - пишут фолловеры под видеороликом с сосисками.
Стоит напомнить, что не так давно Ольга на гала-ужине популярной премии «Муз-ТВ» исполнила свою новую музыкальную композицию «Она не боится». Бузова не единожды подчеркнула, что пела песню без фонограммы, вероятней всего, для того чтобы ее действия по достоинству оценили некоторые коллеги.
«Мы это услышали», - заявил Филипп сидящий прямо перед исполнительницей в этот момент.