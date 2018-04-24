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Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе Ильи Яббарова

В Instagram Ильи Яббарова появился отрывок видеоклипа на его песню «Алена», главную роль в котором сыграла сестра Ольги Рапунцель Алена.

Для съемок девушка облачилась в белое свадебное платье, будто заявляя таким образом о своем статусе невесты.

Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе Ильи Яббарова

Яббаров в комментарии к публикации объявил, что скоро на ТНТ выйдет презентация его творчества и особо поблагодарил родственника за участие.

«Друзья, это моя новая песня, называется «Алена», скоро выйдет презентация на ТНТ, особую благодарность выражаю нашему родственнику Дмитрию Дмитренко за участие в этом ролике!!!», - написал Илья.

Пользователи по-разному отнеслись к этой музыкальной работе Яббарова и некоторые отметили, что «все соседи с Дома-2 ржут» над Ильей.

Алену Савкину хейтеры тоже раскритиковали, отметив нерасчесанные волосы, похожие на «пакли», а также поинтересовались «что у Алены с зубами», так как в клипе девушка не улыбается и скованная.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:28
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