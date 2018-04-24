Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе Ильи Яббарова

Для съемок девушка облачилась в белое свадебное платье, будто заявляя таким образом о своем статусе невесты.Яббаров в комментарии к публикации объявил, что скоро на ТНТ выйдет презентация его творчества и особо поблагодарил родственника за участие., - написал Илья.Пользователи по-разному отнеслись к этой музыкальной работе Яббарова и некоторые отметили, что «все соседи с Дома-2 ржут» над Ильей.Алену Савкину хейтеры тоже раскритиковали, отметив нерасчесанные волосы, похожие на «пакли», а также поинтересовались «что у Алены с зубами», так как в клипе девушка не улыбается и скованная.