Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе Ильи Яббарова
В Instagram Ильи Яббарова появился отрывок видеоклипа на его песню «Алена», главную роль в котором сыграла сестра Ольги Рапунцель Алена.
Для съемок девушка облачилась в белое свадебное платье, будто заявляя таким образом о своем статусе невесты.
Яббаров в комментарии к публикации объявил, что скоро на ТНТ выйдет презентация его творчества и особо поблагодарил родственника за участие.
«Друзья, это моя новая песня, называется «Алена», скоро выйдет презентация на ТНТ, особую благодарность выражаю нашему родственнику Дмитрию Дмитренко за участие в этом ролике!!!», - написал Илья.
Пользователи по-разному отнеслись к этой музыкальной работе Яббарова и некоторые отметили, что «все соседи с Дома-2 ржут» над Ильей.
Алену Савкину хейтеры тоже раскритиковали, отметив нерасчесанные волосы, похожие на «пакли», а также поинтересовались «что у Алены с зубами», так как в клипе девушка не улыбается и скованная.
Для съемок девушка облачилась в белое свадебное платье, будто заявляя таким образом о своем статусе невесты.
Яббаров в комментарии к публикации объявил, что скоро на ТНТ выйдет презентация его творчества и особо поблагодарил родственника за участие.
«Друзья, это моя новая песня, называется «Алена», скоро выйдет презентация на ТНТ, особую благодарность выражаю нашему родственнику Дмитрию Дмитренко за участие в этом ролике!!!», - написал Илья.
Пользователи по-разному отнеслись к этой музыкальной работе Яббарова и некоторые отметили, что «все соседи с Дома-2 ржут» над Ильей.
Алену Савкину хейтеры тоже раскритиковали, отметив нерасчесанные волосы, похожие на «пакли», а также поинтересовались «что у Алены с зубами», так как в клипе девушка не улыбается и скованная.