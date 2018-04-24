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Елена Степаненко похудела из-за проблем с сердцем

Известная артистка и супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко похудела из-за проблем с сердцем. Таким мнением поделилась с публикой ясновидящая Марианна Абравитова.

Елена Степаненко похудела из-за проблем с сердцем

Не так давно, а именно 8 марта состоялся бенефис Елены Степаненко, на котором артистка в очередной раз доказала, что с возрастом не растеряла свой талант, а также поразила публику невероятным похудением. Со слов самой супруги Евгения Петросяна, сбросить 46 килограммов она решила после того, как в зеркальном отражении увидела уже не себя привычную, а какую-то «озлобленную и тучную тётку».

Поклонники творчества Елены Степаненко признались, что никогда её полнота не мешала им восхищаться выступлениями своего кумира, а вот ясновидящая Марианна Абравитова считает, что звезда скрывает истинные причины своего преображения.

По мнению таролога, Елена Спепаненко решила сбросить лишний вес из-за проблем с сердцем ,ведь у той после каждого выступления начала наблюдаться серьёзная одышка, что мешало артистке чувствовать себя на сцене свободно. Также ясновидящая уверяет, что с потерей 46 килограммов супруга Евгения Петросяна заметит улучшение самочувствия, но столкнётся с незначительной потерей зрительской аудитории, привыкшей к образу «пышки-веселушки» Степаненко.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:24
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