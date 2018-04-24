Учёные: Добыча ископаемых в космосе создаст на Земле первых триллионеров

Учёный Мичио Каку уверен, что вскоре ведущие мировые компании откроют борьбу за право начать первыми добычу ископаемых в космосе. Интерес к космическим разработкам возрос после того, как астрономы открыли, что некоторые астероиды являются "летающими" рудниками. Эксперты полагают, что этих ресурсов хватит для того чтобы восполнить нехватку ископаемых на Земле.Учёные сообщают, что первыми триллионерами планеты станут компании, специализирующиеся на добыче космических ресурсов. Астероиды богаты железом, никелем, кобальтом, платиной, родием и иридием и др. Наибольший интерес вызывает космическое тело, диаметром 1 км, на котором, по подсчётам специалистов, может находиться платина, стоимостью 5,4 трлн долларов.