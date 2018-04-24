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Amazon планирует выпустить домашнего робота-помощника

Сотрудники компании Amazon начали работу над домашним роботом-помощником. Проект поручен центру Lab 126, создавшему смартфон Fire Phone и умную колонку Amazon Echo.

Amazon планирует выпустить домашнего робота-помощника


Домашний робот-помощник от Amazon получил имя Vesta, в честь римской богини-хранительнице домашнего очага. На данный момент неизвестно каким будет внешний вид нового изобретения. Эксперты предполагают, что своей функциональностью Vesta будет подобна помощнику Alex. Испытания робота-помощника будут происходить в домах работников компании. Ожидается, что новинка выйдет на рынок электроники уже в следующем году.

Эксперты отмечают, что домашний робот от Amazon пополнит ряды аналогичных девайсов от других компаний. Ранее своих помощников представили компании LG, Mayfield Robotics и Jibo. Разработки представляют собой отдельные гаджеты, входящие в функции умного дома. Благодаря им пользователь сможет управлять устройствами, имеющими подключение к Wi-Fi.
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:45
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