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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь напугала фантов лишним весом

Экс-участница популярной молодежной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь с мужем и детьми сейчас проживает на территории Турции и регулярно радует фанатов пляжными фото.

Одна из последних публикаций удивила и неприятно поразила поклонников, которые отметили, что Дарья значительно поправилась за последнее время. Некоторые фанаты даже не узнали молодую женщину.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь напугала фантов лишним весом

Пользователи привыкли видеть блондинку стройной и отмечают, что излишняя пышность в ее фигуре не красит ее.

Хейтеры даже усмотрели некрасивую родинку на бедре Пынзарь и напомнили женщине, что подобные образования на коже могут привести к развитию меланомы.

Этот «недостаток» Дарьи вызвал бурное обсуждение в ее ленте, но настоящие поклонники семьи Пынзарь встали на защиту своих кумиров и порекомендовали злопыхателям заниматься своей жизнью.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:08
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