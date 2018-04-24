Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь напугала фантов лишним весом

Одна из последних публикаций удивила и неприятно поразила поклонников, которые отметили, что Дарья значительно поправилась за последнее время. Некоторые фанаты даже не узнали молодую женщину.Пользователи привыкли видеть блондинку стройной и отмечают, что излишняя пышность в ее фигуре не красит ее.Хейтеры даже усмотрели некрасивую родинку на бедре Пынзарь и напомнили женщине, что подобные образования на коже могут привести к развитию меланомы.Этот «недостаток» Дарьи вызвал бурное обсуждение в ее ленте, но настоящие поклонники семьи Пынзарь встали на защиту своих кумиров и порекомендовали злопыхателям заниматься своей жизнью.