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В Сети ходят слухи о беременности молодой жены Никиты Преснякова

В Сети активно ходят слухи о возможной беременности молодой жены Никиты Преснякова Алёны Красновой. Поклонники заметили, что девушка перестала хвататься новыми фотографиями в Instagram, а раньше делала это едва ли не каждый день.

В Сети ходят слухи о беременности молодой жены Никиты Преснякова

Не так давно публика обсуждала масштабную свадьбу Никиты Преснякова с его возлюбленной Алёной Красновой, а теперь среди поклонников ходят слухи о возможной беременности 21-летней девушки. Поводом для таких подозрений стало то, что раньше она постоянно выходила в свет вместе с мужем, а теперь старается лишний раз даже не публиковать новые фотографии в Instagram. Также наблюдательные фолловеры отмечают, что Краснова, имея достаточно привлекательную фигуру, резко начала носить свободные наряды.

Всё это, а также недавний поход супруги Никиты Преснякова в клинику, вызвало у публики подозрения в её возможной беременности. Сам музыкант не комментирует сложившуюся ситуацию, продолжая всё чаще появляться на разнообразных мероприятиях без сопровождения своей возлюбленной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:08
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