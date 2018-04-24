В Сети ходят слухи о беременности молодой жены Никиты Преснякова

Не так давно публика обсуждала масштабную свадьбу Никиты Преснякова с его возлюбленной Алёной Красновой, а теперь среди поклонников ходят слухи о возможной беременности 21-летней девушки. Поводом для таких подозрений стало то, что раньше она постоянно выходила в свет вместе с мужем, а теперь старается лишний раз даже не публиковать новые фотографии в Instagram. Также наблюдательные фолловеры отмечают, что Краснова, имея достаточно привлекательную фигуру, резко начала носить свободные наряды.Всё это, а также недавний поход супруги Никиты Преснякова в клинику, вызвало у публики подозрения в её возможной беременности. Сам музыкант не комментирует сложившуюся ситуацию, продолжая всё чаще появляться на разнообразных мероприятиях без сопровождения своей возлюбленной.