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Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете

Авиалайнер, летевший рейсом из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, вынужден был утром 24 апреля внепланово приземлиться в Москве. Причина посадки – запах дыма из туалета.

Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете


После принятого решения сделать посадку, командир самолета запросил разрешения приземлиться у диспетчера московского аэропорта Внуково.

Выяснилось, что дым возник вследствие нарушившего правила поведения на воздушном борту пассажира, закурившего в туалете. Им оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После совершения посадки пассажир был задержан, и в дежурной части линейного отдела полиции на него составили административный протокол, обязывающий мужчину заплатить штраф.
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Добавил: George21 Сегодня, 15:30
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