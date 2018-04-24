Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете
Авиалайнер, летевший рейсом из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, вынужден был утром 24 апреля внепланово приземлиться в Москве. Причина посадки – запах дыма из туалета.
После принятого решения сделать посадку, командир самолета запросил разрешения приземлиться у диспетчера московского аэропорта Внуково.
Выяснилось, что дым возник вследствие нарушившего правила поведения на воздушном борту пассажира, закурившего в туалете. Им оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После совершения посадки пассажир был задержан, и в дежурной части линейного отдела полиции на него составили административный протокол, обязывающий мужчину заплатить штраф.
После принятого решения сделать посадку, командир самолета запросил разрешения приземлиться у диспетчера московского аэропорта Внуково.
Выяснилось, что дым возник вследствие нарушившего правила поведения на воздушном борту пассажира, закурившего в туалете. Им оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После совершения посадки пассажир был задержан, и в дежурной части линейного отдела полиции на него составили административный протокол, обязывающий мужчину заплатить штраф.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 15:30