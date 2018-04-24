Летевший в Санкт-Петербург лайнер сел в Москве из-за дыма в туалете

После принятого решения сделать посадку, командир самолета запросил разрешения приземлиться у диспетчера московского аэропорта Внуково.Выяснилось, что дым возник вследствие нарушившего правила поведения на воздушном борту пассажира, закурившего в туалете. Им оказался 54-летний житель Ростова-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.После совершения посадки пассажир был задержан, и в дежурной части линейного отдела полиции на него составили административный протокол, обязывающий мужчину заплатить штраф.