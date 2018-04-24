Социологи определили самых трудолюбивых мужчин

Сотрудники Росстата с помощью соцопроса соотечественников выяснили, кто в стране больше всех трудится.Оказалось, что пальма первенства принадлежит женатым мужчинам и не состоящим в браке женщинам: 39,5 часов и 37,8 часов в неделю соответственно. А вот их «оппоненты" тратят на работу по 39 часов и 36,2 часа в неделю.Как пояснили эксперты результаты своих исследований, подобная ситуация продиктована устоявшимися стереотипами о мужчине-добытчике и женщине-хранительнице очага.