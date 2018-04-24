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Социологи определили самых трудолюбивых мужчин

По исследованиям социологов оказалось, что на время, потраченное на работу, влияет статус мужчины: женатые оказались трудолюбивее, чем холостяки.
Социологи определили самых трудолюбивых мужчин


Сотрудники Росстата с помощью соцопроса соотечественников выяснили, кто в стране больше всех трудится.

Оказалось, что пальма первенства принадлежит женатым мужчинам и не состоящим в браке женщинам: 39,5 часов и 37,8 часов в неделю соответственно. А вот их «оппоненты" тратят на работу по 39 часов и 36,2 часа в неделю.

Как пояснили эксперты результаты своих исследований, подобная ситуация продиктована устоявшимися стереотипами о мужчине-добытчике и женщине-хранительнице очага.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:15
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