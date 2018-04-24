Золото теряет в цене на фоне подорожания доллара

Протекционистская политика Дональда Трампа привела к улучшению экономической ситуации в стране; в результате вырос курс доллара. Однако эта тенденция негативно сказывается на стоимости золота, что ведет к снижению стоимости российских золотовалютных резервов. Именно в золото в последнее время вкладывает основные финансовые ресурсы Центробанк. При этом из российских активов на сумму $110 млрд в ценных бумагах правительства США, за последний месяц выведено почти $16 млрд.Эти тенденции экономисты связывают с ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США, когда повышается базовая ставка. Как правило, такие изменения поддерживают курс нацвалюты, что свидетельствует о развитии нацэкономики, росте цен на товары и услуги и улучшении состояния рынка труда.