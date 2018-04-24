Учёные: Мутация помогла предкам индейцев пережить ледниковый период

Американские учёные изучили форму резцов более 5 тысяч древних жителей из 54 популяций Евразии, Северной и Южной Америки. По форме зубов можно получить представление о мутации белка EDAR. Признаком изменения белка является лопатообразные резцы. Исследование показало, что мутация произошла лишь в организме предков индейцев.Учёные уверены, что индейцы смогли пережить ледниковый период (28-18 тысяч лет назад) благодаря произошедшей мутации. Изменения, произошедшие в белке EDAR, позволили увеличить количество витамина D в грудном молоке. Специалисты предполагают, что мутация произошла в конце ледникового периода и помогла народности выжить в условиях сокращения количества солнечного света.