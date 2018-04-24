Поместье Галкина и Аллы Пугачёвой пострадало от урагана
Максим Галкин показал в Сети, как пострадало от недавнего урагана их с Аллой Пугачёвой шикарное поместье. Из-за шквалистого ветра во дворе звёздных супругов упала двухсотлетняя липа, которая сильно смяла одну секцию кованного металлического забора.
Максим Галкин накануне поделился со своими подписчиками известием о том, что недавно разбушевавшийся сильный ураган задел и их с Аллой Пугачёвой поместье. Во дворе замка звёздной пары росла липа, которой насчитывалось уже более двухсот лет, но, несмотря на свои крупные размеры и толстый ствол, дерево не устояло во время ветра, упав прямо на кованный металлический забор.
В результате, как показал на снимке в Instagram Максим Галкин, оказалась полностью смята одна секция шикарного кованного забора, расположенного вокруг поместья. Со слов юмориста, никто из людей не пострадал, а помощь специальных служб звёздным супругам не понадобилась — со всем справились местные рабочие.
Стоит напомнить, что в одной из предыдущих публикаций Максим Галкин напомнил фанатам о своей красоте и уникальном таланте.
Максим Галкин накануне поделился со своими подписчиками известием о том, что недавно разбушевавшийся сильный ураган задел и их с Аллой Пугачёвой поместье. Во дворе замка звёздной пары росла липа, которой насчитывалось уже более двухсот лет, но, несмотря на свои крупные размеры и толстый ствол, дерево не устояло во время ветра, упав прямо на кованный металлический забор.
В результате, как показал на снимке в Instagram Максим Галкин, оказалась полностью смята одна секция шикарного кованного забора, расположенного вокруг поместья. Со слов юмориста, никто из людей не пострадал, а помощь специальных служб звёздным супругам не понадобилась — со всем справились местные рабочие.
Стоит напомнить, что в одной из предыдущих публикаций Максим Галкин напомнил фанатам о своей красоте и уникальном таланте.