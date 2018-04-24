Сотрудники Пентагона заподозрены во лжи о российских средствах ПВО
Аналитическое издание «National Interest» заподозрило во лжи сотрудников Пентагона, которые намеренно занижают эффективность российских средств ПВО для того, чтобы помешать Турции совершить покупку зенитно-ракетных комплексов С-400.
Издание «National Interest» цитирует высказывания американских чиновников, утверждающих, что сирийские ПВО-средства производства РФ не отразили ни одного удара Соединенных Штатов и их союзников при обстреле 14 апреля.
Также сотрудники министерства обороны США указывали на то, что во время нанесения ракетных ударов по Сирии РФ не задействовала свою ПВО.
Но такие заявления Пентагона о том, С-300 и С-400 «неэффективны», не соответствуют данным о многомиллиардных затратах США на стелс-технологии, направленные на обход созданных в РФ средств противовоздушной обороны и на убеждение Анкары - союзника по НАТО не покупать у России С-400.
Эксперты выражают уверенность, что рассказы об угрозах средств ПВО производства РФ ведутся для оправдания программ и бюджета Пентагона.
Издание «National Interest» цитирует высказывания американских чиновников, утверждающих, что сирийские ПВО-средства производства РФ не отразили ни одного удара Соединенных Штатов и их союзников при обстреле 14 апреля.
Также сотрудники министерства обороны США указывали на то, что во время нанесения ракетных ударов по Сирии РФ не задействовала свою ПВО.
Но такие заявления Пентагона о том, С-300 и С-400 «неэффективны», не соответствуют данным о многомиллиардных затратах США на стелс-технологии, направленные на обход созданных в РФ средств противовоздушной обороны и на убеждение Анкары - союзника по НАТО не покупать у России С-400.
Эксперты выражают уверенность, что рассказы об угрозах средств ПВО производства РФ ведутся для оправдания программ и бюджета Пентагона.
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Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:30