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Сотрудники Пентагона заподозрены во лжи о российских средствах ПВО

Аналитическое издание «National Interest» заподозрило во лжи сотрудников Пентагона, которые намеренно занижают эффективность российских средств ПВО для того, чтобы помешать Турции совершить покупку зенитно-ракетных комплексов С-400.
Сотрудники Пентагона заподозрены во лжи о российских средствах ПВО


Издание «National Interest» цитирует высказывания американских чиновников, утверждающих, что сирийские ПВО-средства производства РФ не отразили ни одного удара Соединенных Штатов и их союзников при обстреле 14 апреля.

Также сотрудники министерства обороны США указывали на то, что во время нанесения ракетных ударов по Сирии РФ не задействовала свою ПВО.

Но такие заявления Пентагона о том, С-300 и С-400 «неэффективны», не соответствуют данным о многомиллиардных затратах США на стелс-технологии, направленные на обход созданных в РФ средств противовоздушной обороны и на убеждение Анкары - союзника по НАТО не покупать у России С-400.

Эксперты выражают уверенность, что рассказы об угрозах средств ПВО производства РФ ведутся для оправдания программ и бюджета Пентагона.
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Политика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:30
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