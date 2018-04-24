Международная Ассоциация воздушного транспорта приняла решение снизить для россиян цены на авиабилеты. В результате, валютные курсы в системах бронирования понизятся в ночь со вторника на среду, тем самым выполнив свое решение. Так доллар "потеряет" 50 копеек, а евро подешевеет на один рубль.Российские путешественники сэкономят примерно 1% денежных средств в системе бронирования авиабилетов. Понижение цен будет сильно заметно для самых дорогих билетов. Как говорят представители Ассоциации, на каждой сотне евровалюты, россияне смогут сэкономить сотню рублей. При понижении жизненного уровня последние 4 года эта инициатива должна стать постоянной, считают политологи.