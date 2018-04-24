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Международная Ассоциация воздушного транспорта: Для россиян снизят цены на авиабилеты

Со среды россияне смогут сэкономить с каждой сотни евро - сто рублей при покупке авиабилетов. Такое решение приняла Международная Ассоциация воздушного транспорта для своих клиентов, установив более выгодный курс при покупке.

Международная Ассоциация воздушного транспорта приняла решение снизить для россиян цены на авиабилеты. В результате, валютные курсы в системах бронирования понизятся в ночь со вторника на среду, тем самым выполнив свое решение. Так доллар "потеряет" 50 копеек, а евро подешевеет на один рубль.

Международная Ассоциация воздушного транспорта: Для россиян снизят цены на авиабилеты


Российские путешественники сэкономят примерно 1% денежных средств в системе бронирования авиабилетов. Понижение цен будет сильно заметно для самых дорогих билетов. Как говорят представители Ассоциации, на каждой сотне евровалюты, россияне смогут сэкономить сотню рублей. При понижении жизненного уровня последние 4 года эта инициатива должна стать постоянной, считают политологи.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:00
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