Организаторы «Дома-2» готовят замену беременной Юлии Ефременковой

До недавнего времени поклонники «Дома-2» даже не сомневались, что отношения Сергея Кучерова и Юли Ефременковой не пройдут испытания длительными разлуками. Особенно если учитывать, что участница получила вожделенную должность наставницы проекта, а ее избранник, как ни мечтал закрепиться на Поляне, остался не у дел.К слову, домыслы хейтеров не помешали мужчине лично отправиться на Остров любви. И это все он проделал, чтобы сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Судя по слухам с Сейшел, Кучеров не только обзавелся невестой, но и перспективной работой в должности ведущего проектных новостей.По предварительной информации также бытует мнение, что Ефременкова находится в интересном положении. Вот только по этому поводу волноваться девушке не стоит, ведь, как только ее отправят в декретный отпуск, организаторы сразу заменят ее Сергеем Кучеровым.Тем не менее пока непонятно, удастся ли девушке в дальнейшем вернуться к работе или же Кучеров уже не захочет, чтобы его возлюбленная, к тому же молодая мамочка, работала.