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Организаторы «Дома-2» готовят замену беременной Юлии Ефременковой

В Сети появились слухи о том, что руководство скандально известной телестройки уже готовит замену беременной Юлии Ефременковой.

Организаторы «Дома-2» готовят замену беременной Юлии Ефременковой

До недавнего времени поклонники «Дома-2» даже не сомневались, что отношения Сергея Кучерова и Юли Ефременковой не пройдут испытания длительными разлуками. Особенно если учитывать, что участница получила вожделенную должность наставницы проекта, а ее избранник, как ни мечтал закрепиться на Поляне, остался не у дел.

К слову, домыслы хейтеров не помешали мужчине лично отправиться на Остров любви. И это все он проделал, чтобы сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Судя по слухам с Сейшел, Кучеров не только обзавелся невестой, но и перспективной работой в должности ведущего проектных новостей.

По предварительной информации также бытует мнение, что Ефременкова находится в интересном положении. Вот только по этому поводу волноваться девушке не стоит, ведь, как только ее отправят в декретный отпуск, организаторы сразу заменят ее Сергеем Кучеровым.

Тем не менее пока непонятно, удастся ли девушке в дальнейшем вернуться к работе или же Кучеров уже не захочет, чтобы его возлюбленная, к тому же молодая мамочка, работала.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:28
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