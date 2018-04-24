Исследование: 24% россиян считают важным доступ к Telegram

Сотрудники ВЦИОМ 14-15 апреля провели опрос российских интернет-пользователей. В исследовании приняли участие две тысячи совершеннолетних респондентов. Опрос проходил с помощью телефонного интервью. Специалисты отмечают, что погрешность исследования составляет не более 2,2%.Из всех участников исследования, 78% регулярно пользуются интернетом, 65% были ознакомлены с решением суда о блокировке Telegram, 21% следили за ситуацией вокруг мессенджера. Большинство россиян (64%) сообщили, что их не волнует закрытие Telegram, тогда как 24% респондентов заявили, что для них очень важно сохранить свободный доступ к мессенджеру.