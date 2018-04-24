АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Исследование: 24% россиян считают важным доступ к Telegram

ВЦИОМ провёл исследование, целью которого, было определить отношение россиян к блокировке Telegram. Опрос показал, что 24% респондентов считают важным сохранение свободного доступа к мессенджеру.

Исследование: 24% россиян считают важным доступ к Telegram


Сотрудники ВЦИОМ 14-15 апреля провели опрос российских интернет-пользователей. В исследовании приняли участие две тысячи совершеннолетних респондентов. Опрос проходил с помощью телефонного интервью. Специалисты отмечают, что погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Из всех участников исследования, 78% регулярно пользуются интернетом, 65% были ознакомлены с решением суда о блокировке Telegram, 21% следили за ситуацией вокруг мессенджера. Большинство россиян (64%) сообщили, что их не волнует закрытие Telegram, тогда как 24% респондентов заявили, что для них очень важно сохранить свободный доступ к мессенджеру.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мутация помогла предкам индейцев пережить
Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак
Золото теряет в цене на фоне подорожания доллара
Анна Семенович кормит своих собак на дорогом
Майя Донцова продолжает унижаться перед Алексеем
Сотрудники Пентагона заподозрены во лжи о
В Московском Кредитном банке держателям карт
Тина Канделаки рассказала о несостоявшихся
Исследование: 24% россиян считают важным доступ к
У Екатерины Зиновьевой случилась первая близость
Международная Ассоциация воздушного транспорта:
Во время эфира Виктории Боне напомнили о
Во время эфира Виктории Боне напомнили о
Шотландец заплатит штраф за мопса с поднятой лапой
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец шокировала
Виктория Дайнеко не может улететь в Париж из-за
Учёные: Генетика наделила "морских кочевников"
Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов
В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada
В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп
Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы,
Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в
Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на
Чувственная и игривая Любовь Успенская
Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально
Просмотреть все новости