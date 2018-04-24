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Звезда «Бандитского Петербурга» обиделась на экс-супруга из-за своих зубов

Звезда «Бандитского Петербурга» Ольга Дроздова обиделась на экс-супруга из-за своих зубов. Как оказалось, в прошлом начинающей актрисе настоятельно рекомендовали обратиться к специалистам, чтобы исправить недостатки улыбки.

Звезда «Бандитского Петербурга» обиделась на экс-супруга из-за своих зубов

Ольга Дроздова, снимавшаяся в сериале «Бандитский Петербург», в молодости, как оказалось, не могла похвастаться безупречной улыбкой. Об этом давно журналистам поведал её бывший муж Александр Боровиков, из-за чего та теперь на него обижается.

Со слов мужчины, изначально у Ольги Дроздой ничего не складывалось с ролью актрисы, но та всё же попробовала себя в театре «Современник», куда её всё же взяли. Будучи не очень трезвым во время интервью, экс-супруг звезды «Бандитского Петербурга» признался, что место она получила с условием того, что обязательно исправит зубы, ведь они были не совсем «презентабельного» вида.

Тогда молодой супруг Дроздовой решил продать видеомагнитофон, а на вырученные средства сделать возлюбленной ослепительную улыбку. Именно из-за такого признания перед журналистами актриса теперь обижается и ничего не хочет слышать о своём бывшем муже.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:25
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