Звезда «Бандитского Петербурга» обиделась на экс-супруга из-за своих зубов

Ольга Дроздова, снимавшаяся в сериале «Бандитский Петербург», в молодости, как оказалось, не могла похвастаться безупречной улыбкой. Об этом давно журналистам поведал её бывший муж Александр Боровиков, из-за чего та теперь на него обижается.Со слов мужчины, изначально у Ольги Дроздой ничего не складывалось с ролью актрисы, но та всё же попробовала себя в театре «Современник», куда её всё же взяли. Будучи не очень трезвым во время интервью, экс-супруг звезды «Бандитского Петербурга» признался, что место она получила с условием того, что обязательно исправит зубы, ведь они были не совсем «презентабельного» вида.Тогда молодой супруг Дроздовой решил продать видеомагнитофон, а на вырученные средства сделать возлюбленной ослепительную улыбку. Именно из-за такого признания перед журналистами актриса теперь обижается и ничего не хочет слышать о своём бывшем муже.