Житель Шотландии обучил собаку своей девушки поднятой лапой отвечать на команду «Зиг хайль!», а также на призыв убивать евреев. Ролик с выполняющим подобные команды животным шотландец опубликовал в YouTube 2 года назад. Судя по его замечанию, он обучил собаку нацистскому жесту, чтобы позлить свою девушку.Но вскоре ролик из Сети удалили, а самого дрессировщика арестовали, предъявив ему обвинения в разжигании ненависти, а также расизме и антисемитизме. Месяц назад ему огласили приговор суда: штраф в размере 800 фунтов.За шотландца-дрессировщика вступилось немало народу, в том числе и его девушка.