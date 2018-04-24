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Шотландец заплатит штраф за мопса с поднятой лапой

Шотландцу придется заплатить штраф за то, что он обучил мопса поднимать лапу в стиле приветствия нацистов.
Шотландец заплатит штраф за мопса с поднятой лапой


Житель Шотландии обучил собаку своей девушки поднятой лапой отвечать на команду «Зиг хайль!», а также на призыв убивать евреев. Ролик с выполняющим подобные команды животным шотландец опубликовал в YouTube 2 года назад. Судя по его замечанию, он обучил собаку нацистскому жесту, чтобы позлить свою девушку.

Но вскоре ролик из Сети удалили, а самого дрессировщика арестовали, предъявив ему обвинения в разжигании ненависти, а также расизме и антисемитизме. Месяц назад ему огласили приговор суда: штраф в размере 800 фунтов.

За шотландца-дрессировщика вступилось немало народу, в том числе и его девушка.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:45
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