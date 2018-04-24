Учёные: Генетика наделила "морских кочевников" суперспособностями

Учёные заинтересовались необычной способностью "морских кочевников" задерживать дыхание под водой на пять минут и долее. Специалисты изучили генетические показатели 43 представителей народности. Исследование показало, что помимо длительных тренировок секрет таких умений кроется в генетике.Учёные сообщают, что у "морских кочевников" размер селезёнки в два раза больше, чем у людей, проживающих на суше. В ДНК народности были найдены 25 геномных соединений, связанных с циркуляцией крови и задержкой дыхания. Ген PDE10A, ответственный за выработку тиреоидных гормонов и размеры селезёнки, был найден у большинства ныряльщиков.