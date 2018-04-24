Учёные: Генетика наделила "морских кочевников" суперспособностями

Учёные из Копенгагенского университета провели исследование, которое помогло определить, что стоит за суперспособностями "морских кочевников". Азиатская народность баджо способна надолго задерживать дыхание под водой благодаря генетике.
Учёные заинтересовались необычной способностью "морских кочевников" задерживать дыхание под водой на пять минут и долее. Специалисты изучили генетические показатели 43 представителей народности. Исследование показало, что помимо длительных тренировок секрет таких умений кроется в генетике.
Учёные сообщают, что у "морских кочевников" размер селезёнки в два раза больше, чем у людей, проживающих на суше. В ДНК народности были найдены 25 геномных соединений, связанных с циркуляцией крови и задержкой дыхания. Ген PDE10A, ответственный за выработку тиреоидных гормонов и размеры селезёнки, был найден у большинства ныряльщиков.