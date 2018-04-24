Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров хайпит на популярности теледивы

Ни для кого не является секретом, что концерты Короля отечественной эстрады посещает публика его же возраста или даже постарше. Понятно же, что молодежи куда интересней посещать выступления современных артистов. Именно это, уверены многие фанаты Ольги, и стало причиной того, что Филипп пускает пыль известнейшей теледиве, расхваливая ее на все стороны.Преданные поклонники Бузовой убеждены, что своими действиями Киркоров попросту пытается привлечь к своей личности внимание армии фанатов начинающей исполнительницы. Певец то и время поддерживает телеведущую, появляется с ней на различных мероприятиях и уже даже снял видеоклип на собственную песню с участием Ольги.Да и в Инстаграме у Филиппа в 7 раз меньше подписчиков, чем у ТВ-звезды. Сейчас в социальных сетях принялись активно говорить о том, что Киркоров намерен позаимствовать у Бузовой несколько миллионов поклонников. Ведь число фанатов Ольги в ее официальном блоге совсем скоро может перевалить отметки тринадцать миллионов человек.Так что многие поклонники теледивы уверены, что музыкант определенно лукавит, когда распевает с Ольгой различные песни и называет ее второй Аллой Пугачевой или Принцессой современного шоу-бизнеса. За всеми этими дифирамбами явно кроются меркантильные идеи – хайпнуть на известности Бузовой, ведь она так популярна среди большого количества молодежи.К слову, фанаты убеждены, что Киркоров намерен сделать все возможное для того, чтобы омолодить свои ряды поклонников, пусть даже таким не очень красивым способом.