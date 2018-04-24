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Джастин Бибер перевоплотился в сексуальную блондинку

Канадский актёр и музыкант Джастин Бибер удивил фанатов, когда перевоплотился в сексуальную блондинку по имени Рэйчел. Певец с помощью фотошопа приделал себе фигуристое тело и волосы, в шутку подписав, что это его сестра.

Джастин Бибер перевоплотился в сексуальную блондинку

Джастин Бибер в очередной раз нашёл, чем удивить публику. В своём Instagram он в буквальном смысле перевоплотился в сексуальную блондинку по имени Рэйчел, представив девушку на новом снимке своей сестрой. Некоторые фолловеры оценили юмор музыканта, вспомнив, как однажды он уже демонстрировал своего «брата», созданного тоже при помощи фоторедактора.

На обнародованном в Instagram Джастина Бибера снимке запечатлена довольно фигуристая сексуальная блондинка в коротком платье, но с его лицом. В подписи певец указал, что это его сестра Рэйчел. Комментарии под публикацией показывают, что у музыканта есть достаточное количество поклонников, а также антифанатов, отметивших, что сомнения по поводу ориентации знаменитости у них были давно, но теперь всё стало окончательно понятно.

Джастин Бибер перевоплотился в сексуальную блондинку

Несмотря на критику, публикация Джастина Бибера всё же смогла собрать 5 миллионов отметок «мне нравится», а недавно певец удивил публику, когда заступился за совершенно незнакомую девушку на вечеринке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:08
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