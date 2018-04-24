АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Фанаты Ольге Бузовой подарили ей приданое для новорожденного

На днях Ольга Бузова вместе с театральными коллегами по пьесе «Мужчина нарасхват» давала спектакль в Сочи.

После выступления в гримерную комнату Бузовой принесли подарки от поклонников и организаторов.

Фанаты Ольге Бузовой подарили ей приданое для новорожденного

Одно из подношений вызывало недоумение и удивление: в коробке оказалось приданое для новорожденного. Причем все вещи были нейтральных расцветок, которые подойдут малышу любого пола.

Ольгу Бузову тут же начали поздравлять с будущим материнством и даже приписали будущее отцовство игроку волейбольной команды «Зенит» Александру Волкову, так как именно с ним Бузову недавно заметили на свидании.

Фанаты Ольге Бузовой подарили ей приданое для новорожденного

Однако сама звезда развеяла слухи и предположения фанатов.

«У меня даже мужчины пока что нет!», - заявила Ольга.

Пользователи решили, что таким образом Бузовой намекнули, что пора заняться не карьерой, а созданием семьи. Но не исключено, что кому-то из почитателей таланта знаменитости показалось, что 32-летняя артистка беременна.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь напугала фантов
В Сети ходят слухи о беременности молодой жены
Новый "заряженный" Ford Focus ST оснастят
В России стартовали продажи 460-сильного купе BMW
Поместье Галкина и Аллы Пугачёвой пострадало от
Внучка Владимира Высоцкого растет его копией
Москвичи стали больше жаловаться на избиения
Организаторы «Дома-2» готовят замену беременной
Звезда «Бандитского Петербурга» обиделась на
Климатолог предупредил о возможных весенних
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Джастин Бибер перевоплотился в сексуальную
Фанаты Ольге Бузовой подарили ей приданое для
Алсу развеяла миф о своих пластических операциях
Маргарита Овсянникова помирилась с Антоном Шоки
Лолиту на китайской границе приняли за мужчину
Пьяная Маша Распутина разбила лбом стеклянную
Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2»
Родственники Пэрис Джексон обеспокоены ее
Ольгу Бузову навсегда запомнят в новом платье из
Верхнеюловский заказник получил договорные
Названо 11 самых популярных смартфонов Xiaomi в
У Татьяны Навки пополнение в семье
В Египте нашли останки статуи римского владыки
Энтони Хопкинс смутил подписчиков странным
Колоссальный неопознанный объект в виде ангела
Минэнерго допустит частные компании к разработке
Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться
Астрономы обнаружили в созвездии Льва поглощающую
Cirrus7 представила компактный компьютер Nimbini
Просмотреть все новости