Фанаты Ольге Бузовой подарили ей приданое для новорожденного

После выступления в гримерную комнату Бузовой принесли подарки от поклонников и организаторов.Одно из подношений вызывало недоумение и удивление: в коробке оказалось приданое для новорожденного. Причем все вещи были нейтральных расцветок, которые подойдут малышу любого пола.Ольгу Бузову тут же начали поздравлять с будущим материнством и даже приписали будущее отцовство игроку волейбольной команды «Зенит» Александру Волкову, так как именно с ним Бузову недавно заметили на свидании.Однако сама звезда развеяла слухи и предположения фанатов., - заявила Ольга.Пользователи решили, что таким образом Бузовой намекнули, что пора заняться не карьерой, а созданием семьи. Но не исключено, что кому-то из почитателей таланта знаменитости показалось, что 32-летняя артистка беременна.