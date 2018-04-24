Кенгуру запретили посещать бар в Национальном парке Австралии

В Западной Австралии владельцам бара, который расположен на территории Национального парка Джона Форреста, запретили впускать в заведение и кормить там кенгуру.До этого, в течение последних 19 лет хозяева бара кормили кенгуру мюсли — продуктом, который был одобрен ветеринарами. Теперь в случае нарушения запрета владельцы заведения обязаны будут оплатить штраф в размере 2 тысяч долларов.При этом непонятно, как отвадить животных, которые уже привыкли ходить в бар и самостоятельно умеют открывать входную дверь. Особое опасение вызывает тот факт, что ненакормленные как обычно кенгуру станут агрессивными.Кроме того, владельцы бара не желают терять клиентов из-за запрета, ведь заведение популярно среди туристов как «бар кенгуру».