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Кенгуру запретили посещать бар в Национальном парке Австралии

В Западной Австралии департамент биоразнообразия ввел запрет для кенгуру на посещение бара в Национальном паре Джона Форреста.
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном парке Австралии


В Западной Австралии владельцам бара, который расположен на территории Национального парка Джона Форреста, запретили впускать в заведение и кормить там кенгуру.

До этого, в течение последних 19 лет хозяева бара кормили кенгуру мюсли — продуктом, который был одобрен ветеринарами. Теперь в случае нарушения запрета владельцы заведения обязаны будут оплатить штраф в размере 2 тысяч долларов.

При этом непонятно, как отвадить животных, которые уже привыкли ходить в бар и самостоятельно умеют открывать входную дверь. Особое опасение вызывает тот факт, что ненакормленные как обычно кенгуру станут агрессивными.

Кроме того, владельцы бара не желают терять клиентов из-за запрета, ведь заведение популярно среди туристов как «бар кенгуру».
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В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:15
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