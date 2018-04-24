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В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada Largus с высокой крышей

На заводе в Тольятти запустили в мелкосерийное производство автомобиль Lada Largus с высокой крышей. Новые модификации универсалов и фургонов выпускает компания «ВИС-Авто».

В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada Largus с высокой крышей


Стоимость грузового фургона Lada Largus ВИС-2750 в базовом исполнении стартует от 672 400 рублей, а цена пассажирского универсала ВИС-2150 составит от 720 900 рублей. собирают новые модели из готовых кузовов Lada Largus, поставляющихся с конвейера «АвтоВАЗа». Специалисты в процессе доработки вырезают часть крыши и устанавливают дополнительный пластиковый каркас.

Вместительность грузового фургона Lada Largus с высокой крышей увеличилась на 460 литров и составляет 3 000 литров. Пассажирская версия нового Lada Largus также получила больше пространства в салоне и несколько дополнительных окон.

В подкапотном пространстве Lada Largus с высокой крышей установлены «вазовские» моторы ёмкостью 1,6 литра производительностью 87 лошадиных сил, работающие на пару с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Новые автомобили уже поступили в продажу.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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