Маргарита Овсянникова помирилась с Антоном Шоки

Ни для кого не является секретом, что молодой человек не так давно ушел за ворота телестройки. Антон настолько сильно обиделся на организаторов и телеведущих проекта, что покинул съемочную площадку с высоко поднятой головой.Перед своим уходом Шоки в очередной раз попытался построить отношения с Овсянниковой, однако и эта попытка потерпела неудачу. Постоянные скандалы, склоки и даже потасовки привели к тому, что ребята начали очень напряженно общаться. А помириться Марго и Антону удалось только за Периметром.Вчера в Сети появилась информация, что Маргарита очень серьезно приболела. Блондинке настолько было плохо, что она решила попросить администрацию «Дома-2» отпустить ее на несколько дней за стены телешоу. Девушка хотела не только отдохнуть и привести себя в порядок, но и заняться своим здоровьем.Как стало известно, этой ситуацией тут же решил воспользоваться Антон. Молодой человек связался с Маргаритой и предложил ей встретиться. При встрече Шоки попросил у Овсянниковой прощение и заявил ей, что раскаивается в своих действиях и словах.Нужно сказать, что действующая участница реалити не стала долго обижаться на парня и сразу же простила его. Блондинка заявила, что теперь они с бывшим возлюбленным просто дружат.Стоит отметить, что Шоки уже принялся активно публиковать в личном микроблоге совместные фотографии с Марго. Некоторые пользователи Сети уверены, что молодой человек делает это для того, чтобы его снова вернули на телепроект, якобы для построения отношений с Овсянниковой.