Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп часто использует для звонков личный телефон

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп для связи предпочитал в основном служебные стационарные телефоны. Теперь он все чаще общается с советниками со стороны по личному сотовому телефону, что тревожит сотрудников Белого дома.Вероятно, Трамп не хочет посвящать в содержание своих разговоров отставного генерала Джона Келли, который вел учет звонков и телефонных контактов президента, пока он отдавал предпочтение служебным телефонам.Ранее некоторые советники рекомендовали главе США упразднить должность директора по коммуникациям, а также должность руководителя аппарата Белого дома.Очевидно, что в прошлом бизнесмен Трамп привык к стилю руководства, который был гораздо свободнее и не был связан бюрократическими ограничениями.