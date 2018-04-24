АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп часто использует для звонков личный телефон

В последнее время Дональд Трамп стал все чаще использовать личный сотовый телефон для разговоров с нужными людьми, что озадачило и тревожит сотрудников аппарата Белого дома.
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп часто использует для звонков личный телефон


Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп для связи предпочитал в основном служебные стационарные телефоны. Теперь он все чаще общается с советниками со стороны по личному сотовому телефону, что тревожит сотрудников Белого дома.

Вероятно, Трамп не хочет посвящать в содержание своих разговоров отставного генерала Джона Келли, который вел учет звонков и телефонных контактов президента, пока он отдавал предпочтение служебным телефонам.

Ранее некоторые советники рекомендовали главе США упразднить должность директора по коммуникациям, а также должность руководителя аппарата Белого дома.

Очевидно, что в прошлом бизнесмен Трамп привык к стилю руководства, который был гораздо свободнее и не был связан бюрократическими ограничениями.
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов
В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada
В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп
Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы,
Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в
Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на
Чувственная и игривая Любовь Успенская
Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально
Мария Лиман разделась для фотосессии в образе
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом
Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки
В июле этого года начнутся продажи внедорожного
Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что
Обнажённый снимок Эмили Ратаковски раскритиковали
В России могут отменить транспортный налог на
Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград
Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте
Портал CarPrice начал продавать подержанные
Григорий Лепс назвал себя самым богатым
Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и
Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special
Ольга Бузова откусила горячую сосиску Филиппа
Ferrari начала тестировать гибридные суперкары
Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе
Елена Степаненко похудела из-за проблем с сердцем
Просмотреть все новости