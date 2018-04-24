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Пьяная Маша Распутина разбила лбом стеклянную витрину

В Сети стало известно, что однажды пьяная Маша Распутина разбила лбом идеально вымытую стеклянную витрину. Со слов её экс-продюсера Карена Аванесяна, они с певицей просто не заметили стекло перед собой.

Пьяная Маша Распутина разбила лбом стеклянную витрину

Не так давно известная широкой публике Маша Распутина посетила передачу «Секрет на миллион», где в студии откровенно пообщалась на разные темы с ведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме не самых приятных воспоминаний из прошлого стало известно и о некоторых «пьяных» приключениях певицы.

Историю, приключившуюся со звездой в родной Сибири рассказал её хороший друг и экс-продюсер Карен Аванесян. Со слов мужчины, после концерта в Кузбассе организаторы накрыли стол, за которым угощали Машу Распутину коньяком и водкой в честь Дня шахтёра. Осознав, что певица уже в том состоянии, когда нужно срочно покидать банкет, Аванесян взял её под руку и повёл в сторону выхода, но по пути не заметил впереди стоящую стеклянную витрину.

Как оказалось, преграду на своём пути пьяная Маша Распутина просто разбила лбом, а поняла это лишь услышав позади себя звук осыпающегося стекла.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:45
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