Пьяная Маша Распутина разбила лбом стеклянную витрину

Не так давно известная широкой публике Маша Распутина посетила передачу «Секрет на миллион», где в студии откровенно пообщалась на разные темы с ведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме не самых приятных воспоминаний из прошлого стало известно и о некоторых «пьяных» приключениях певицы.Историю, приключившуюся со звездой в родной Сибири рассказал её хороший друг и экс-продюсер Карен Аванесян. Со слов мужчины, после концерта в Кузбассе организаторы накрыли стол, за которым угощали Машу Распутину коньяком и водкой в честь Дня шахтёра. Осознав, что певица уже в том состоянии, когда нужно срочно покидать банкет, Аванесян взял её под руку и повёл в сторону выхода, но по пути не заметил впереди стоящую стеклянную витрину.Как оказалось, преграду на своём пути пьяная Маша Распутина просто разбила лбом, а поняла это лишь услышав позади себя звук осыпающегося стекла.