В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы, полученной на школьном стадионе
Еще 15 апреля первоклассник из Екатеринбурга травмировался на стадионе школы куском арматуры. После недели попыток врачей спасти ребенку жизнь, мальчик скончался.
По версии прокуратуры, школьник гулял по школьному стадиону. Там он упал на торчавший из асфальта кусок арматуры и получил тяжелую травму головы. Около недели врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти мальчика не удалось.
В настоящее время прокуратурой района ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют ответственных лиц за территорию стадиона и ее состояние, а также кем могла быть оставлена арматура. Предполагается, что ее оставили строители после ремонта.
Тело мальчика направлено на прохождение судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.