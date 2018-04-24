В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы, полученной на школьном стадионе

По версии прокуратуры, школьник гулял по школьному стадиону. Там он упал на торчавший из асфальта кусок арматуры и получил тяжелую травму головы. Около недели врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти мальчика не удалось.В настоящее время прокуратурой района ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют ответственных лиц за территорию стадиона и ее состояние, а также кем могла быть оставлена арматура. Предполагается, что ее оставили строители после ремонта.Тело мальчика направлено на прохождение судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.