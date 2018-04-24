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В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы, полученной на школьном стадионе

Еще 15 апреля первоклассник из Екатеринбурга травмировался на стадионе школы куском арматуры. После недели попыток врачей спасти ребенку жизнь, мальчик скончался.
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы, полученной на школьном стадионе


По версии прокуратуры, школьник гулял по школьному стадиону. Там он упал на торчавший из асфальта кусок арматуры и получил тяжелую травму головы. Около недели врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти мальчика не удалось.

В настоящее время прокуратурой района ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют ответственных лиц за территорию стадиона и ее состояние, а также кем могла быть оставлена арматура. Предполагается, что ее оставили строители после ремонта.

Тело мальчика направлено на прохождение судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:30
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