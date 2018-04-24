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Ольгу Бузову навсегда запомнят в новом платье из ее коллекции

Популярная ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова не ограничивает свою деятельность телевидением и сценой, она также играет в кино, пишет книги и разрабатывает модели одежды.

В одной из последних публикаций в Instagram Ольга показала новое платье изумрудного цвета с открытым плечом из коллекции Оlgabuzova design.

Ольгу Бузову навсегда запомнят в новом платье из ее коллекции

Образ знаменитости дополнили длинные распущенные волосы, которыми в последнее время так восхищаются фанаты.

«Ты ее запомнишь навсегда: new by @olgabuzova_design», - подписала снимок Бузова и поклонники теперь теряются в догадках, что именно имела ввиду звезда.

Ольгу Бузову навсегда запомнят в новом платье из ее коллекции

Фолловеры согласились с утверждением теледивы, но хейтеры трактовали его менее позитивно.

Так некоторые подписчики отмечают, что Бузова старается держаться на плаву любыми способами и всегда готова подогреть интерес к своей персоне.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:28
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