Ольгу Бузову навсегда запомнят в новом платье из ее коллекции

В одной из последних публикаций в Instagram Ольга показала новое платье изумрудного цвета с открытым плечом из коллекции Оlgabuzova design.Образ знаменитости дополнили длинные распущенные волосы, которыми в последнее время так восхищаются фанаты., - подписала снимок Бузова и поклонники теперь теряются в догадках, что именно имела ввиду звезда.Фолловеры согласились с утверждением теледивы, но хейтеры трактовали его менее позитивно.Так некоторые подписчики отмечают, что Бузова старается держаться на плаву любыми способами и всегда готова подогреть интерес к своей персоне.