Ольгу Бузову навсегда запомнят в новом платье из ее коллекции
Популярная ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова не ограничивает свою деятельность телевидением и сценой, она также играет в кино, пишет книги и разрабатывает модели одежды.
В одной из последних публикаций в Instagram Ольга показала новое платье изумрудного цвета с открытым плечом из коллекции Оlgabuzova design.
Образ знаменитости дополнили длинные распущенные волосы, которыми в последнее время так восхищаются фанаты.
«Ты ее запомнишь навсегда: new by @olgabuzova_design», - подписала снимок Бузова и поклонники теперь теряются в догадках, что именно имела ввиду звезда.
Фолловеры согласились с утверждением теледивы, но хейтеры трактовали его менее позитивно.
Так некоторые подписчики отмечают, что Бузова старается держаться на плаву любыми способами и всегда готова подогреть интерес к своей персоне.
В одной из последних публикаций в Instagram Ольга показала новое платье изумрудного цвета с открытым плечом из коллекции Оlgabuzova design.
Образ знаменитости дополнили длинные распущенные волосы, которыми в последнее время так восхищаются фанаты.
«Ты ее запомнишь навсегда: new by @olgabuzova_design», - подписала снимок Бузова и поклонники теперь теряются в догадках, что именно имела ввиду звезда.
Фолловеры согласились с утверждением теледивы, но хейтеры трактовали его менее позитивно.
Так некоторые подписчики отмечают, что Бузова старается держаться на плаву любыми способами и всегда готова подогреть интерес к своей персоне.