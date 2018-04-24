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Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на рынок в сентябре

Китайская компания SAIC выложила в сеть информацию об электрическом кроссовере Roewe Marvel X. Презентация нового электрокара состоится на автосалоне в Пекине, в планы производителя входит начать реализации электрокара в сентябре с домашнего рынка.

Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на рынок в сентябре


Предсерийную модель электрического кроссовера Roewe Marvel X представят уже через несколько дней. В преддверии дебюта производители обнародовали некоторую информацию о новом электрокаре. Внешний дизайн Roewe Marvel X основан на концепте Vision-E, а платформу новинка позаимствовала у RX5.

Габариты нового электрокара составляют 4 678/1 919/1 616 мм, размер колёсной базы – 2 800 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,29. Запас хода Roewe Marvel X составляет 500 км, а до контрольной «сотки» машина разгоняется за 4 секунды. Передняя ось электрокара вращается при помощи 116-сильного электродвигателя, а задняя двигается посредством 71-сильного мотора. Также для электрокара предусмотрена беспроводная зарядка.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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