Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на рынок в сентябре

Предсерийную модель электрического кроссовера Roewe Marvel X представят уже через несколько дней. В преддверии дебюта производители обнародовали некоторую информацию о новом электрокаре. Внешний дизайн Roewe Marvel X основан на концепте Vision-E, а платформу новинка позаимствовала у RX5.Габариты нового электрокара составляют 4 678/1 919/1 616 мм, размер колёсной базы – 2 800 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,29. Запас хода Roewe Marvel X составляет 500 км, а до контрольной «сотки» машина разгоняется за 4 секунды. Передняя ось электрокара вращается при помощи 116-сильного электродвигателя, а задняя двигается посредством 71-сильного мотора. Также для электрокара предусмотрена беспроводная зарядка.