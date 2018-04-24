Верхнеюловский заказник получил договорные гарантии сохранности

Заказник носит еще одно название – Двинско-Пинежский, поскольку расположен он между этими крупнейшими водными артериями русского севера. Лесные угодья заказника имеют уникальный характер, в силу чего называются малонарушенными. Однако три крупных компании – ГК «Титан», Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод-25» - не могут вести хозяйственную деятельность, на нарушая целостности этих угодий. И, тем не менее, представители компаний подписали Соглашение, накладывающее на производство серьезные ограничения, поскольку, как выразился директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти компании «Титан» Юрий Трубин, «сознательно идут на этот шаг, чтобы гарантировать природоохранным организациям, Правительству области сохранность этой территории».Это действительно ответственное заявление, поскольку данные три компании являются арендаторами более половины территории заказника – 170 тысяч гектар из 302 тысяч. В дальнейшем планируется проведение экологической экспертизы угодий заказника и утверждение его границ в Министерстве природы Российской Федерации, после чего компании приступят к определению размеров своей арендной базы, которая, по некоторым оценкам, к 2025 году должна составить 5 миллионов кубометров древесины.