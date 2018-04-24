Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально

Габариты серийного кроссовера Skoda Kamiq составляют 4 390/1 781/1 606 мм, а размер его колёсной базы равен 2 610 мм. Автомобиль разработан на платформе MQB, его оснастили полунезависимой задней подвеской. Новый кроссовер в модельном ряду чешского бренда расположится на ступень ниже Karoq.В качестве силовой установки Skoda Kamiq выступит единственный бензиновый агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 110 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 5 ступеней, либо гидромеханический автомат на 6 диапазонов.В функциональный список бюджетного кроссовера входит кондиционер с ручным управлением, система стабилизации, ABS, EBD, информационно-развлекательная система с небольшим экраном и галогеновая головная оптика.По предварительным данным, стоимость автомобиля Skoda Kamiq стартует от 90 000 юаней, что эквивалентно 876 000 рублей.