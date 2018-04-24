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Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально

Накануне состоялась официальная презентация чешского кроссовера Skoda Kamiq. Отмечается, что новинка является самой бюджетной моделью бренда среди представителей SUV.

Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально


Габариты серийного кроссовера Skoda Kamiq составляют 4 390/1 781/1 606 мм, а размер его колёсной базы равен 2 610 мм. Автомобиль разработан на платформе MQB, его оснастили полунезависимой задней подвеской. Новый кроссовер в модельном ряду чешского бренда расположится на ступень ниже Karoq.

В качестве силовой установки Skoda Kamiq выступит единственный бензиновый агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 110 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 5 ступеней, либо гидромеханический автомат на 6 диапазонов.

В функциональный список бюджетного кроссовера входит кондиционер с ручным управлением, система стабилизации, ABS, EBD, информационно-развлекательная система с небольшим экраном и галогеновая головная оптика.

По предварительным данным, стоимость автомобиля Skoda Kamiq стартует от 90 000 юаней, что эквивалентно 876 000 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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