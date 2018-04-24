АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом

Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Как сообщает Джим Макграт, официальный представитель семьи Бушей, бывший глава Америки помещен в реанимацию с сепсисом.
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом


В личном аккаунте Twitter Макграт опубликовал сообщение: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как в его кровеносную систему попала инфекция. Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается».

В организме 93-летнего Джорджа Буша-старшего, который занимал пост президента США с 1989 по 1993 год, обнаружен сепсис, из-за чего он помещен в палату интенсивно терапии для прохождения лечения.

Напомним, неделю назад скончалась супруга Джорджа Буша-старшего Барбара в возрасте 92 лет. Незадолго до смерти бывшая первая леди Америки отказалась от госпитализации, предпочитая провести оставшееся отведенное ей время с семьей. Джордж и Барбара прожили вместе 73 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Генетика наделила "морских кочевников"
Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов
В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada
В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп
Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы,
Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в
Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на
Чувственная и игривая Любовь Успенская
Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально
Мария Лиман разделась для фотосессии в образе
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом
Участник «Дома-2» взбесился из-за невинной шутки
В июле этого года начнутся продажи внедорожного
Алиана Устиненко так кричала на свекровь, что
Обнажённый снимок Эмили Ратаковски раскритиковали
В России могут отменить транспортный налог на
Ольга Бузова после Сочи срочно летит в Волгоград
Андрей Черкасов вспомнил о своем детском опыте
Портал CarPrice начал продавать подержанные
Григорий Лепс назвал себя самым богатым
Маргарита Марсо мечтает о летних каникулах и
Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special
Ольга Бузова откусила горячую сосиску Филиппа
Ferrari начала тестировать гибридные суперкары
Алена Савкина примерила свадебное платье в клипе
Просмотреть все новости