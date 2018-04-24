Джордж Буш-старший помещен в реанимацию с сепсисом
Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Как сообщает Джим Макграт, официальный представитель семьи Бушей, бывший глава Америки помещен в реанимацию с сепсисом.
В личном аккаунте Twitter Макграт опубликовал сообщение: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как в его кровеносную систему попала инфекция. Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается».
В организме 93-летнего Джорджа Буша-старшего, который занимал пост президента США с 1989 по 1993 год, обнаружен сепсис, из-за чего он помещен в палату интенсивно терапии для прохождения лечения.
Напомним, неделю назад скончалась супруга Джорджа Буша-старшего Барбара в возрасте 92 лет. Незадолго до смерти бывшая первая леди Америки отказалась от госпитализации, предпочитая провести оставшееся отведенное ей время с семьей. Джордж и Барбара прожили вместе 73 года.
В личном аккаунте Twitter Макграт опубликовал сообщение: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как в его кровеносную систему попала инфекция. Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается».
В организме 93-летнего Джорджа Буша-старшего, который занимал пост президента США с 1989 по 1993 год, обнаружен сепсис, из-за чего он помещен в палату интенсивно терапии для прохождения лечения.
Напомним, неделю назад скончалась супруга Джорджа Буша-старшего Барбара в возрасте 92 лет. Незадолго до смерти бывшая первая леди Америки отказалась от госпитализации, предпочитая провести оставшееся отведенное ей время с семьей. Джордж и Барбара прожили вместе 73 года.
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Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:45