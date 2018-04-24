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В июле этого года начнутся продажи внедорожного седана LADA Vesta Cross

Накануне стало известно о том, что в июле текущего года начнутся продажи внедорожного седана LADA Vesta Cross. Данная модель в линейке российского производителя является четвёртым по счёту автомобилем, сборка машины будет налажена на заводе «Лада.Ижевск».

В июле этого года начнутся продажи внедорожного седана LADA Vesta Cross


По своему стилю седан LADA Vesta Cross будет напоминать модель LADA Vesta SW Cross. Оба автомобиля имеют дорожный просвет в 203 мм и некоторые общие компоненты оснащения.

В моторной гамме кроссового седана имеются атмосферные силовые агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра производительностью 105 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая коробка передач на 5 диапазонов, либо «робот».

На российском рынке у седана LADA Vesta Cross практически не будет конкурентов. Стоимость автомобиля стартует от 2 430 000 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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