В июле этого года начнутся продажи внедорожного седана LADA Vesta Cross
Накануне стало известно о том, что в июле текущего года начнутся продажи внедорожного седана LADA Vesta Cross. Данная модель в линейке российского производителя является четвёртым по счёту автомобилем, сборка машины будет налажена на заводе «Лада.Ижевск».
По своему стилю седан LADA Vesta Cross будет напоминать модель LADA Vesta SW Cross. Оба автомобиля имеют дорожный просвет в 203 мм и некоторые общие компоненты оснащения.
В моторной гамме кроссового седана имеются атмосферные силовые агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра производительностью 105 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая коробка передач на 5 диапазонов, либо «робот».
На российском рынке у седана LADA Vesta Cross практически не будет конкурентов. Стоимость автомобиля стартует от 2 430 000 рублей.