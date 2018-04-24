В России могут отменить транспортный налог на электромобили
Евразийский экономический союз, куда входит Россия, предлагает отменить транспортный налог для владельцев электрокаров. К тому же для электрокаров могут предоставить бесплатные парковки с зарядными устройствами.
Такие меры входят в проект, который стимулирует выпуск и применение электрических транспортных средств в 2018-2020 годах. Новый план был одобрен Евразийской экономической комиссией, так как предыдущий проект утратил свою силу.
Новый план направлен на поддержку выпуска электрических транспортных средств. Для этого в ЕАЭС будет сформулирован перечень ключевых элементов электрических моторов, а также объектов сервисной и зарядной инфраструктуры, которые создаются в Евразийском экономическом союзе.
Также рассматривается возможность для введения более низких ставок таможенных пошлин на ввоз импортных комплектующих и организацию кооперации при изготовлении экологически чистых машин.
Российские власти ранее поручили Минэкономразвития разработать план по развитию в России рынка электрокаров. Соответствующий документ ведомство должно представить до конца апреля.