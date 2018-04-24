Портал CarPrice начал продавать подержанные смартфоны
Основатели CarPrice, известного, как портал продажи бывших в употреблении автомобилей, создали в России сервис для покупки и продажи поддержанных смартфонов. После открытия нового сервиса - SmartPrice, появилась возможность покупки смартфонов iPhone SE от Apple, при это цена их составляет менее 10000 руб.
Создателями сервиса SmartPrise являются Александр Черняк и Артем Большаков, они же основали портал CarPrice, содержание которого - продажа бывших в употреблении автомобилей. Теперь, с помощью нового сервиса можно совершать еще и продавать поддержанные смартфоны. Закупкой смартфонов SmartPrice занимается с осени 2017 года, а на апрель 2018 года отмечен ежемесячный оборот гаджетов в 2500 единиц.
Покупка или продажа телефонов на сервисе SmartPrice ведется очень просто. Порталом выкупаются смартфоны у их владельцев, с последующей отправкой устройств в сертифицированные центры на диагностику. Которые, при обнаружении дефектов, проводят соответствующий ремонт.
Особо отмечено, что услуги сервиса не распространяются на смартфоны, требующие серьезного ремонта. Эксперты рассказали, что приобретаются поддержанные гаджеты в SmartPrice по весьма приемлемым ценам. Например, для смартфона от Apple iPhone SE, ценовой диапазон находится ниже 10000 рублей. На сервисе можно купить не только гаджеты, но и аксессуары для любых мобильных устройств.
Создателями сервиса SmartPrise являются Александр Черняк и Артем Большаков, они же основали портал CarPrice, содержание которого - продажа бывших в употреблении автомобилей. Теперь, с помощью нового сервиса можно совершать еще и продавать поддержанные смартфоны. Закупкой смартфонов SmartPrice занимается с осени 2017 года, а на апрель 2018 года отмечен ежемесячный оборот гаджетов в 2500 единиц.
Покупка или продажа телефонов на сервисе SmartPrice ведется очень просто. Порталом выкупаются смартфоны у их владельцев, с последующей отправкой устройств в сертифицированные центры на диагностику. Которые, при обнаружении дефектов, проводят соответствующий ремонт.
Особо отмечено, что услуги сервиса не распространяются на смартфоны, требующие серьезного ремонта. Эксперты рассказали, что приобретаются поддержанные гаджеты в SmartPrice по весьма приемлемым ценам. Например, для смартфона от Apple iPhone SE, ценовой диапазон находится ниже 10000 рублей. На сервисе можно купить не только гаджеты, но и аксессуары для любых мобильных устройств.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00