Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2» голосовать за Александра Гобозова
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев не так давно женился и теперь намерен возвести в этот же статус своего бывшего коллегу Александра Гобозова.
Чуев обратился к зрителям с просьбой поддержать пару Гобозова и Ольги Жариковой в конкурсе «Свадьба на миллион», а сам обещает организовать шикарное мероприятие.
Как известно свадебный конкурс сейчас в самом разгаре и у пары Александра Гобозова и Ольги Жариковой есть хорошие шансы на успех.
Несмотря на трудности возникающие в отношениях, есть в них и приятные моменты: в соревновании на лучшую песню ребята стали лидерами зрительских симпатий.
Андрей Чуев считает Ольгу достойной парой Саше и желает им стать победителями.
«Привет, ребята! Друзья, давайте поддержим пару Саши и Оли в конкурсе «Свадьба на миллион»! Это же прикольно, если Гобозов и Жарикова реально выиграют. Я заставлю их жениться! И сделаю такую свадьбу для них, которую все запомнят навсегда», - написал Чуев.
Несмотря на недавний конфликт между Жариковой и Гобозовым, зрительская аудитория тоже уверена, что влюбленный помирятся и найдут компромиссы.
Чуев обратился к зрителям с просьбой поддержать пару Гобозова и Ольги Жариковой в конкурсе «Свадьба на миллион», а сам обещает организовать шикарное мероприятие.
Как известно свадебный конкурс сейчас в самом разгаре и у пары Александра Гобозова и Ольги Жариковой есть хорошие шансы на успех.
Несмотря на трудности возникающие в отношениях, есть в них и приятные моменты: в соревновании на лучшую песню ребята стали лидерами зрительских симпатий.
Андрей Чуев считает Ольгу достойной парой Саше и желает им стать победителями.
«Привет, ребята! Друзья, давайте поддержим пару Саши и Оли в конкурсе «Свадьба на миллион»! Это же прикольно, если Гобозов и Жарикова реально выиграют. Я заставлю их жениться! И сделаю такую свадьбу для них, которую все запомнят навсегда», - написал Чуев.
Несмотря на недавний конфликт между Жариковой и Гобозовым, зрительская аудитория тоже уверена, что влюбленный помирятся и найдут компромиссы.