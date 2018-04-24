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Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2» голосовать за Александра Гобозова

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев не так давно женился и теперь намерен возвести в этот же статус своего бывшего коллегу Александра Гобозова.

Чуев обратился к зрителям с просьбой поддержать пару Гобозова и Ольги Жариковой в конкурсе «Свадьба на миллион», а сам обещает организовать шикарное мероприятие.

Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2» голосовать за Александра Гобозова

Как известно свадебный конкурс сейчас в самом разгаре и у пары Александра Гобозова и Ольги Жариковой есть хорошие шансы на успех.

Несмотря на трудности возникающие в отношениях, есть в них и приятные моменты: в соревновании на лучшую песню ребята стали лидерами зрительских симпатий.

Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2» голосовать за Александра Гобозова

Андрей Чуев считает Ольгу достойной парой Саше и желает им стать победителями.

«Привет, ребята! Друзья, давайте поддержим пару Саши и Оли в конкурсе «Свадьба на миллион»! Это же прикольно, если Гобозов и Жарикова реально выиграют. Я заставлю их жениться! И сделаю такую свадьбу для них, которую все запомнят навсегда», - написал Чуев.

Несмотря на недавний конфликт между Жариковой и Гобозовым, зрительская аудитория тоже уверена, что влюбленный помирятся и найдут компромиссы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:12
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