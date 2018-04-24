Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2» голосовать за Александра Гобозова

Чуев обратился к зрителям с просьбой поддержать пару Гобозова и Ольги Жариковой в конкурсе «Свадьба на миллион», а сам обещает организовать шикарное мероприятие.Как известно свадебный конкурс сейчас в самом разгаре и у пары Александра Гобозова и Ольги Жариковой есть хорошие шансы на успех.Несмотря на трудности возникающие в отношениях, есть в них и приятные моменты: в соревновании на лучшую песню ребята стали лидерами зрительских симпатий.Андрей Чуев считает Ольгу достойной парой Саше и желает им стать победителями., - написал Чуев.Несмотря на недавний конфликт между Жариковой и Гобозовым, зрительская аудитория тоже уверена, что влюбленный помирятся и найдут компромиссы.