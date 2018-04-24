Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться от аккаунта Тимура Батрутдинова

Как выяснилось, после того, как в Интернете появились снимки, на которых отчетливо видно, что у резидента Камеди Клаб появилось новое увлечение, фанаты начинающей исполнительницы принялись массово отписываться от блога шоумена.Стоит напомнить, что примерно три месяца назад буквально все социальные сети взорвала новость о том, что Бузова отдыхает на королевской вилле не только с подругами и сестрой, но и с резидентом популярного комедийного телешоу - Батрутдиновым.Обе знаменитости не стали этого скрывать и каждый день демонстрировали пользователям Сети свежие фотографии и видеоролики, под которыми оставляли довольно интересный хештег «дружба на грани». Подобные фото, видео и поведение Ольги и Тимура многие тут же расценили, как готовность парочки к романтичным отношениям.После возвращения в столицу звезды продолжили игру с поклонниками, периодически выкладывали совместные фотографии и записи, тем самым "морочив" голову фолловерам. Нужно сказать, что буквально каждый был уверен, что совсем скоро «батрубузики» официально объявят о своих отношениях.Однако считанные часы назад социальные сети облетела информация, что Батрутдинов уже несколько месяцев встречается с обворожительной блондинкой, а друзья резидента и вовсе заявляют, что Тимур влюблен и очень счастлив в новых отношениях.Разочарованные поклонники ТВ-звезды настолько разозлились на шоумена, что в знак своего протеска принялись активно отписываться от его инста-блога. Отметим, что за время шумихи вокруг якобы романтической связи Бузовой и Батрутдинова у резидента прибавилось в Инстаграме чуть больше 1 миллиона подписчиков.