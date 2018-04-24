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Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться от аккаунта Тимура Батрутдинова

Фотографии Тимура Батрутдинова с очаровательной блондинкой Алисой, которые уже облетели буквально всю Сеть, не остались не замеченными многочисленными поклонниками Ольги Бузовой.

Как выяснилось, после того, как в Интернете появились снимки, на которых отчетливо видно, что у резидента Камеди Клаб появилось новое увлечение, фанаты начинающей исполнительницы принялись массово отписываться от блога шоумена.

Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться от аккаунта Тимура Батрутдинова

Стоит напомнить, что примерно три месяца назад буквально все социальные сети взорвала новость о том, что Бузова отдыхает на королевской вилле не только с подругами и сестрой, но и с резидентом популярного комедийного телешоу - Батрутдиновым.

Обе знаменитости не стали этого скрывать и каждый день демонстрировали пользователям Сети свежие фотографии и видеоролики, под которыми оставляли довольно интересный хештег «дружба на грани». Подобные фото, видео и поведение Ольги и Тимура многие тут же расценили, как готовность парочки к романтичным отношениям.

После возвращения в столицу звезды продолжили игру с поклонниками, периодически выкладывали совместные фотографии и записи, тем самым "морочив" голову фолловерам. Нужно сказать, что буквально каждый был уверен, что совсем скоро «батрубузики» официально объявят о своих отношениях.

Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться от аккаунта Тимура Батрутдинова

Однако считанные часы назад социальные сети облетела информация, что Батрутдинов уже несколько месяцев встречается с обворожительной блондинкой, а друзья резидента и вовсе заявляют, что Тимур влюблен и очень счастлив в новых отношениях.

Разочарованные поклонники ТВ-звезды настолько разозлились на шоумена, что в знак своего протеска принялись активно отписываться от его инста-блога. Отметим, что за время шумихи вокруг якобы романтической связи Бузовой и Батрутдинова у резидента прибавилось в Инстаграме чуть больше 1 миллиона подписчиков.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:59
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