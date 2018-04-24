Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special Edition для Европы
На европейский рынок в скором времени выведут новую модификацию пикапа Toyota Hilux. По сути новинка представляет собой обновлённую модель автомобиля, но производители позиционируют ей в качестве спецверсии.
Пикап Toyota Hilux восьмой генерации был представлен осенью прошлого года, но новый автомобиль реализовывался только в Австралии и азиатских странах. Теперь обновлённую модель выводят на европейский рынок, где её будут реализовывать под названием Toyota Hilux Special Edition. Эта модель приурочена к 50-летнему юбилею бренда, её наделили специальными элементами интерьера и экстерьера.
Европейская версия пикапа отличается обновлённой оптикой и видоизменёнными бамперами с хромированными элементами, а кузов автомобиля имеет оригинальную окраску оранжевого цвета. В салоне присутствует чёрная отделка и глянцевые вставки.
В подкапотном пространстве пикапа Toyota Hilux Special Edition установлен тот же турбодизельный агрегат объёмом 2,4 литра производительностью 150 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется задним и полным приводом, а в качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Стоимость европейской версии пикапа стартует от 25,5 тысячи евро.
Пикап Toyota Hilux восьмой генерации был представлен осенью прошлого года, но новый автомобиль реализовывался только в Австралии и азиатских странах. Теперь обновлённую модель выводят на европейский рынок, где её будут реализовывать под названием Toyota Hilux Special Edition. Эта модель приурочена к 50-летнему юбилею бренда, её наделили специальными элементами интерьера и экстерьера.
Европейская версия пикапа отличается обновлённой оптикой и видоизменёнными бамперами с хромированными элементами, а кузов автомобиля имеет оригинальную окраску оранжевого цвета. В салоне присутствует чёрная отделка и глянцевые вставки.
В подкапотном пространстве пикапа Toyota Hilux Special Edition установлен тот же турбодизельный агрегат объёмом 2,4 литра производительностью 150 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется задним и полным приводом, а в качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Стоимость европейской версии пикапа стартует от 25,5 тысячи евро.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:45