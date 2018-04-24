Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special Edition для Европы

Пикап Toyota Hilux восьмой генерации был представлен осенью прошлого года, но новый автомобиль реализовывался только в Австралии и азиатских странах. Теперь обновлённую модель выводят на европейский рынок, где её будут реализовывать под названием Toyota Hilux Special Edition. Эта модель приурочена к 50-летнему юбилею бренда, её наделили специальными элементами интерьера и экстерьера.Европейская версия пикапа отличается обновлённой оптикой и видоизменёнными бамперами с хромированными элементами, а кузов автомобиля имеет оригинальную окраску оранжевого цвета. В салоне присутствует чёрная отделка и глянцевые вставки.В подкапотном пространстве пикапа Toyota Hilux Special Edition установлен тот же турбодизельный агрегат объёмом 2,4 литра производительностью 150 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется задним и полным приводом, а в качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Стоимость европейской версии пикапа стартует от 25,5 тысячи евро.