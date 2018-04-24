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Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special Edition для Европы

На европейский рынок в скором времени выведут новую модификацию пикапа Toyota Hilux. По сути новинка представляет собой обновлённую модель автомобиля, но производители позиционируют ей в качестве спецверсии.

Пикап Toyota Hilux получил спецверсию Special Edition для Европы


Пикап Toyota Hilux восьмой генерации был представлен осенью прошлого года, но новый автомобиль реализовывался только в Австралии и азиатских странах. Теперь обновлённую модель выводят на европейский рынок, где её будут реализовывать под названием Toyota Hilux Special Edition. Эта модель приурочена к 50-летнему юбилею бренда, её наделили специальными элементами интерьера и экстерьера.

Европейская версия пикапа отличается обновлённой оптикой и видоизменёнными бамперами с хромированными элементами, а кузов автомобиля имеет оригинальную окраску оранжевого цвета. В салоне присутствует чёрная отделка и глянцевые вставки.

В подкапотном пространстве пикапа Toyota Hilux Special Edition установлен тот же турбодизельный агрегат объёмом 2,4 литра производительностью 150 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется задним и полным приводом, а в качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «автомат». Стоимость европейской версии пикапа стартует от 25,5 тысячи евро.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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