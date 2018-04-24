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Ferrari начала тестировать гибридные суперкары

В компании Ferrari занимаются разработкой гибридных суперкаров. Накануне первый гибридный автомобиль итальянские производители вывели на испытания.

Ferrari начала тестировать гибридные суперкары


Как сообщается, гибридный суперкар от Ferrari проходит тесты на севере Италии, неподалёку от штаб-квартиры итальянской компании, которая находится в городе Маранелло. Серджо Маркьонне – глава Ferrari рассказал, что до 2022 года компания представит полноценный электрокар, однако итальянцы больше заинтересованы в производстве гибридов.

Весь модельный ряд компании Ferrar в будущем году ждёт гибридизация. К 2022 году итальянская компания планирует увеличить прибыль до 2 миллиардов евро в год, таких доходов производитель хочет добиться за счёт гибридов. Также компания намерена нарастить объёмы производства до 15 тысяч автомобилей в год.

Каким будет новый гибрид от Ferrar, пока не сообщается. Согласно некоторым предположениям, машина будет выполнена в формате супер-кроссовера с силовой установкой на базе производительного мотора V8.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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