Ferrari начала тестировать гибридные суперкары

Как сообщается, гибридный суперкар от Ferrari проходит тесты на севере Италии, неподалёку от штаб-квартиры итальянской компании, которая находится в городе Маранелло. Серджо Маркьонне – глава Ferrari рассказал, что до 2022 года компания представит полноценный электрокар, однако итальянцы больше заинтересованы в производстве гибридов.Весь модельный ряд компании Ferrar в будущем году ждёт гибридизация. К 2022 году итальянская компания планирует увеличить прибыль до 2 миллиардов евро в год, таких доходов производитель хочет добиться за счёт гибридов. Также компания намерена нарастить объёмы производства до 15 тысяч автомобилей в год.Каким будет новый гибрид от Ferrar, пока не сообщается. Согласно некоторым предположениям, машина будет выполнена в формате супер-кроссовера с силовой установкой на базе производительного мотора V8.