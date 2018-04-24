Китайцы клонировали 6-колесный Mercedes Gelandewagen
Китайская компания Beijing Auto выпустила внедорожник, который является копией Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Свою новинку китайцы покажут на предстоящем Пекинском автосалоне. Об этом накануне сообщило издание CarNewsChina.
Новый китайский внедорожник, под названием BJ80 6x6, в качестве силового агрегата получил бензиновую «турбочетвёрку» от компании Saab объёмом 2,3 литра производительностью 250 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается механическая трансмиссия на 6 ступеней или «автомат». Автомобиль комплектуется полноприводной системой.
Предполагается, что внедорожник BJ80 6x6 будет представлен в качестве прототипа. Однако эксперты не исключают, что в дальнейшем китайские производители выпустят 6-колёсный внедорожник лимитированной партией.
Стоит отметить, что компания Beijing Auto входит в состав автоконцерна BAIC, который в 2009 году выкупил у General Motors права на использование двигателей марки Saab и на шасси определённых моделей.
Новый китайский внедорожник, под названием BJ80 6x6, в качестве силового агрегата получил бензиновую «турбочетвёрку» от компании Saab объёмом 2,3 литра производительностью 250 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается механическая трансмиссия на 6 ступеней или «автомат». Автомобиль комплектуется полноприводной системой.
Предполагается, что внедорожник BJ80 6x6 будет представлен в качестве прототипа. Однако эксперты не исключают, что в дальнейшем китайские производители выпустят 6-колёсный внедорожник лимитированной партией.
Стоит отметить, что компания Beijing Auto входит в состав автоконцерна BAIC, который в 2009 году выкупил у General Motors права на использование двигателей марки Saab и на шасси определённых моделей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:15