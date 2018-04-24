Новый "заряженный" Ford Focus ST оснастят турбомотором от хардкорной версии RS

В частности, американские разработчики оснастят новый Ford Focus ST силовым агрегатом производительностью 254 лошадиные силы. При этом производители решили отказаться от 3-цилиндровой установки объёмом 1,5 литра, потому что в форсированном режиме обеспечить надёжность мотора у них не получилось. Двигатель сможет работать на пару с 6-скоростной механической трансмиссией. Новый автомобиль станет более интересным в управлении и будет наделён пересмотренной подвеской.Новый «заряженный» хэтчбек Ford Focus ST будет представлен публике в начале следующего года, а на рынок автомобиль выведут летом 2019 года. На российском рынке «заряженная» версия хэтчбека вряд ли будет реализовываться.