Новый "заряженный" Ford Focus ST оснастят турбомотором от хардкорной версии RS
Накануне стало известно, что «заряженная» версия Ford Focus ST будет комплектоваться обновлённым турбодвигателем ёмкостью 2,3 литра. Силовой агрегат разработчики позаимствовали у актуальной генерации Ford Focus RS.
В частности, американские разработчики оснастят новый Ford Focus ST силовым агрегатом производительностью 254 лошадиные силы. При этом производители решили отказаться от 3-цилиндровой установки объёмом 1,5 литра, потому что в форсированном режиме обеспечить надёжность мотора у них не получилось. Двигатель сможет работать на пару с 6-скоростной механической трансмиссией. Новый автомобиль станет более интересным в управлении и будет наделён пересмотренной подвеской.
Новый «заряженный» хэтчбек Ford Focus ST будет представлен публике в начале следующего года, а на рынок автомобиль выведут летом 2019 года. На российском рынке «заряженная» версия хэтчбека вряд ли будет реализовываться.