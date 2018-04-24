В России стартовали продажи 460-сильного купе BMW M4 CS

В подкапотном пространстве BMW M4 CS установлен двигатель M TwinPower Turbo производительностью 460 лошадиных сил. До первой «сотки» новый автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, развивая максимальную скорость в 280 км/час. Силовой агрегат работает на пару с трансмиссией М DCT с двойным сцеплением и особым блоком управления.Базовую версию BMW M4 CS наделили курсовой устойчивостью, адаптивной подвеской и другими спортивными системами, которые положительно сказываются на динамических характеристиках транспортного средства.В интерьере лимитированной версии BMW M4 CS имеется белоснежное оформление, которое сочетается с отделкой от BMW Individual. На выбор клиентам также будут предложены несколько оттенков "морозный", "серый лайм", "Сан-Марино" и другие.