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В России стартовали продажи 460-сильного купе BMW M4 CS

У официальных дилеров компании BMW в России появилась в продаже специальная лимитированная версия BMW M4 CS. Новый автомобиль для россиян стал доступен от 7 130 000 рублей.

В России стартовали продажи 460-сильного купе BMW M4 CS


В подкапотном пространстве BMW M4 CS установлен двигатель M TwinPower Turbo производительностью 460 лошадиных сил. До первой «сотки» новый автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, развивая максимальную скорость в 280 км/час. Силовой агрегат работает на пару с трансмиссией М DCT с двойным сцеплением и особым блоком управления.

Базовую версию BMW M4 CS наделили курсовой устойчивостью, адаптивной подвеской и другими спортивными системами, которые положительно сказываются на динамических характеристиках транспортного средства.

В интерьере лимитированной версии BMW M4 CS имеется белоснежное оформление, которое сочетается с отделкой от BMW Individual. На выбор клиентам также будут предложены несколько оттенков "морозный", "серый лайм", "Сан-Марино" и другие.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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