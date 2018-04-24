Климатолог предупредил о возможных весенних штормах и летних торнадо в Москве

Прошедший в столице 21 апреля шторм, по мнению климатолога, представляется типичным для этой поры года.Семенов говорит, что конец апреля, май и начало июня − период времени для таких порывистых ветров, связанных с вторжениями холодных масс, с циклоническими фронтами. В июле, августе из-за перегрева атмосферы, перенасыщенности ее влагой стоит ожидать уже такие явления, как торнадо.Климатолог уточнил, что возникновение торнадо возможно только после периода жары, сменившегося похолоданием.Специалист также упомянул гипотезу, согласно которой штормы и торнадо в более северных широтах связаны с глобальным потеплением климата.Напомним, шторм с сильными порывами ветра и грозами накрыл Москву в субботу, 21 апреля. Результатом стихи стали 1,2 тысячи поваленных деревьев, повреждены около 30 кровель. Кроме того, пострадали 17 человек, а девочка-подросток погибла.