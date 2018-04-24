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Климатолог предупредил о возможных весенних штормах и летних торнадо в Москве

Такое предположение высказал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов.

Климатолог предупредил о возможных весенних штормах и летних торнадо в Москве


Прошедший в столице 21 апреля шторм, по мнению климатолога, представляется типичным для этой поры года.

Семенов говорит, что конец апреля, май и начало июня − период времени для таких порывистых ветров, связанных с вторжениями холодных масс, с циклоническими фронтами. В июле, августе из-за перегрева атмосферы, перенасыщенности ее влагой стоит ожидать уже такие явления, как торнадо.

Климатолог уточнил, что возникновение торнадо возможно только после периода жары, сменившегося похолоданием.
Специалист также упомянул гипотезу, согласно которой штормы и торнадо в более северных широтах связаны с глобальным потеплением климата.

Напомним, шторм с сильными порывами ветра и грозами накрыл Москву в субботу, 21 апреля. Результатом стихи стали 1,2 тысячи поваленных деревьев, повреждены около 30 кровель. Кроме того, пострадали 17 человек, а девочка-подросток погибла.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 09:15
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