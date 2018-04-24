Москвичи стали больше жаловаться на избиения

Количество жалоб неизменно возрастает, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.Она сослалась на данные статистики по таким обращениям, и констатировала факт возрастания жалоб после того, как был принят закон о декриминализации побоев.Кроме того, зафиксировано, что о данной проблеме стали больше говорить женщины, дети и пожилые люди.Одним из путей разрешения проблемы Татьяна Потяева видит в привлечении депутатов Московской городской думы, потому что нужно принимать определенное законодательство.Борьбу с бытовым избиением уполномоченный по правам человека в Москве рассматривает, как главную задачу своего аппарата на ближайший период.В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон предусматривает для виновного в побоях выплату штрафа в размере от 15 до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток или же исправительные работы.