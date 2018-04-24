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Алсу развеяла миф о своих пластических операциях

Поклонники 34-летней певицы Алсу уже неоднократно атаковали ее вопросами о том, прибегала ли она к услугам пластического хирурга. Фанаты звезды считают, что артистка «подправила» нос и губы. Однако в одной из своих недавних публикаций певица развеяла миф о пластических операциях.

Алсу развеяла миф о своих пластических операциях


Чтобы наконец успокоить озадаченных поклонников в вопросе пластических операций на своем лице, Алсу на днях разместила в Сети фотоснимок почти 20-летней давности, на котором запечатлена она сама еще совсем юной. В посте певица отметила себя саму: «…пухленькие губки, носик маленький, татарские скулы. Только щечки покинули навсегда после рождения детей..». Звезда эстрады также выразила благодарность «особо внимательным и добрым» поклонникам. Она сопроводила публикацию хэштегами «сплошной тюнинг», «да переделанная она вся», «нос уменьшила», «губы накачала».

Алсу развеяла миф о своих пластических операциях


Судя по комментариям, пост Алсу убедил фанатов в том, что ее красота естественна. Некоторые из них даже написали, что и в 35 лет можно выглядеть очень хорошо и молодо. На том, что певица Алсу всегда прекрасна, сошлись во мнении многочисленные подписчики звезды.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:00
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