Алсу развеяла миф о своих пластических операциях

Чтобы наконец успокоить озадаченных поклонников в вопросе пластических операций на своем лице, Алсу на днях разместила в Сети фотоснимок почти 20-летней давности, на котором запечатлена она сама еще совсем юной. В посте певица отметила себя саму: «…пухленькие губки, носик маленький, татарские скулы. Только щечки покинули навсегда после рождения детей..». Звезда эстрады также выразила благодарность «особо внимательным и добрым» поклонникам. Она сопроводила публикацию хэштегами «сплошной тюнинг», «да переделанная она вся», «нос уменьшила», «губы накачала».Судя по комментариям, пост Алсу убедил фанатов в том, что ее красота естественна. Некоторые из них даже написали, что и в 35 лет можно выглядеть очень хорошо и молодо. На том, что певица Алсу всегда прекрасна, сошлись во мнении многочисленные подписчики звезды.