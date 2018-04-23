Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости

Эминем дважды состоял в бракке на одной и той же избраннице Кимберли Энн Скотт. С ней он познакомился еще подростком. Девушка со своей сестрой ушли из родительского дома и жили у будущего музыканта, с которым у Ким начался роман, а в 1995 году от их отношений появилась на свет дочь Хэйли Джейд. Через четыре года они поженились и менее, чем через год разошлись, а в 2006 году снова узаконили отношения, которым и в этот раз не суждено было продлиться даже одного года. С тех пор рэпер не смог построить серьезные продолжительные отношения.