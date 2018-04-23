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Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости

23 апреля текущего года известный американский рэп-исполнитель Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости. В течение указанного срока певец не притрагивался к алкоголю и другим запрещенным веществам, которые в 2007 году едва не убили музыканта.

Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости


Эминем дважды состоял в бракке на одной и той же избраннице Кимберли Энн Скотт. С ней он познакомился еще подростком. Девушка со своей сестрой ушли из родительского дома и жили у будущего музыканта, с которым у Ким начался роман, а в 1995 году от их отношений появилась на свет дочь Хэйли Джейд. Через четыре года они поженились и менее, чем через год разошлись, а в 2006 году снова узаконили отношения, которым и в этот раз не суждено было продлиться даже одного года. С тех пор рэпер не смог построить серьезные продолжительные отношения.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:00
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