Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не узнали поклонники

Долгое время знаменитая российская исполнительница Ирина Понаровская жила в Эстонии, отдавая предпочтение тихой, замкнутой жизни. Недавно артистка вернулась в Санкт-Петербург.Друзья Понаровской сообщили, что причиной ее переезда обратно в Россию стала смерть ее матери. Теперь Ирина не сидит дома, а посещает балеты, театры, старинные поместья и экспериментирует со стилями одежды.Поклонники признались, что Понаровская настолько изменилась, что они узнали ее с трудом. При этом фолловеры отмечают, что новый образ исполнительницы им нравится.Стилист артистки рассказала, что окрасила ее волосы в такой цвет, чтобы подчеркнуть ее голубые глаза и фарфоровую кожу.Многие надеются, что Ирина Понаровская вновь вернется на сцену. Но исполнительница признается, что ей не позволяет это сделать собственное, отличающееся от других понимание вокала и культуры.