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Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не узнали поклонники

Ирину Понаровскую, которая долгое время жила в Эстонии и сейчас вернулась в Санкт-Петербург, из-за кардинальных изменений во внешности не узнали поклонники.
Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не узнали поклонники


Долгое время знаменитая российская исполнительница Ирина Понаровская жила в Эстонии, отдавая предпочтение тихой, замкнутой жизни. Недавно артистка вернулась в Санкт-Петербург.

Друзья Понаровской сообщили, что причиной ее переезда обратно в Россию стала смерть ее матери. Теперь Ирина не сидит дома, а посещает балеты, театры, старинные поместья и экспериментирует со стилями одежды.

Поклонники признались, что Понаровская настолько изменилась, что они узнали ее с трудом. При этом фолловеры отмечают, что новый образ исполнительницы им нравится.

Стилист артистки рассказала, что окрасила ее волосы в такой цвет, чтобы подчеркнуть ее голубые глаза и фарфоровую кожу.

Многие надеются, что Ирина Понаровская вновь вернется на сцену. Но исполнительница признается, что ей не позволяет это сделать собственное, отличающееся от других понимание вокала и культуры.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:00
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